Ældretalsmanden er udpeget

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 01. april 2020 - 13:56

Helene Heilmann er uddannet sundhedsmedhjælper i 1986 og blev sundhedsassistent i 2007.

- Jeg glæder mig til at varetage de ældres interesser. De ældre er en stor gruppe med mange ressourcer, som samfundet kan gøre god brug af. Samtidig er der grupper af ældre med mange udfordringer, som har behov for en stemme. Jeg glæder mig til at komme i dialog med de ældre som Ældretalsmand, så jeg kan varetage deres interesser og hjælpe mest muligt, siger Helene Heilmann i en pressemeddelelse, som er udsendt af Naalakkersuisut.

Naalakkersuisoq Martha Abelsen siger om ansættelsen:

- Jeg er glad for, at de ældre har fået en stemme, som varetager deres interesser. En stor del af befolkningen er, eller bliver snart ældre, og det er vigtigt, at de har et talerør samt en ældretalsmand der kan vejlede dem om deres rettigheder.

Erfaren inden for ældreplejen

Helene Heilmann har arbejdet på både sygehuse, hjemmepleje, alderdomshjem og i kommunal forvaltning senest som områdeleder i boenheder for voksne psykiske og handicappede beboere i 5 år. Helene Heilmann har også arbejdet med forebyggende hjemmebesøg hos ældre over 75 år i 5 år og kender til den administration, der ligger til grund for arbejdet med ældre. Det anses for særligt nyttigt i forhold til stillingen som Ældretalsmand, pointeres det i pressemeddelelsen.