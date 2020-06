Ældretalsmanden trækker i arbejdstøjet

redaktionen Lørdag, 13. juni 2020 - 09:26

Ældretalsmanden Helene Heilmann har fået kontor på Aqqusinersuaq i Nuuk, og starter sit arbejde.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for at komme i gang med arbejdet og vil i første omgang have samtaler med ældre og fagfolk og kommunalpolitikere, som i deres daglige arbejde har med ældre at gøre. Derved kan jeg få et indtryk af, hvad der i dag er de største udfordringer for vores ældre medborgere. Det vil være et godt udgangspunkt i mit fremtidige arbejde, siger ældretalsmanden i pressemeddelelsen.

Som start på arbejdet tager Helene Heilmann til de større byer inden længe og vil i løbet af det kommende år komme rundt på kysten. Rejsens formål er at præsentere sig og mødes med Ældreforeninger, Alderdomshjem, Borgmestre og Kommunalbestyrelser, fremgår det.