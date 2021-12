Ældretalsmand: Ældres levevilkår skal undersøges

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 12. december 2021 - 11:45

Den nye ældretalsmand trukket i arbejdstøjet for at forbedre levevilkår for vores ældre i landet. Ældretalsmand Inga Egede har observeret ældreforbundet - Kattuffik Utoqqaat Nipaats- generalforsamling, som foregik i Kangerlussuaq i begyndelsen af december.

- Jeg skal have foretaget en undersøgelse af alle de forhold der rejses, men jeg er nødsaget til at lave en prioritering af mine arbejdsopgaver. For eksempel sættes psykisk handicappede, demente samt almindeligt fungerende ældre under et tag, i de mindre byers alderdomshjem. Disse forhold skal jeg også sætte mig ind i og undersøge, siger ældretalsmanden, Inga Egede efter generalforsamlingen.

19 ældre delegerede fra hele landet deltog i Ældreforbundets generalforsamling. De ønsker blandt andet, at forbedre dementes levevilkår og øge indsatsen for at diagnosticerer demens tidligere. Mens de også mener, at der bør være en mere ensartet servicering af demensramte i landet, både i sundhedscentrene og kommunernes socialforvaltninger.

Derudover gjorde de ældre opmærksom på, at det er vigtigt at ældre holder sig i fysisk form og er sunde. Derfor ønsker de ældre et prisniveau på grønlandsk mad, som de har mulighed for at betale.

- Under mødet med Ældreforeningen Kattuffik Utoqqaat Nipaata´s medlemmer finder jeg alle de overskrifter der er fremlagt til undersøgelse overfor mig som værende vigtige. Jeg vil undersøge ældres livsvilkår og arbejde videre med disse emner og jeg glæder mig til et godt samarbejde med Ældreforbundet Utoqqaat Nipaata´s bestyrelse i forbindelse med de arbejdsopgaver man har pålagt mig, siger Inga Egede.

Ældreboliger og sagsbehandlere

De ældre gjorde også opmærksom på, at priserne på ældreboliger bør være ensartet.

- Der er også meldt ud om, at man bør gøre noget ved pladsmanglen der er på alderdomshjemmene ude i de forskellige lokalsamfund. De ældre der endnu bor i deres egne boliger, men ikke længere kan klare sig selv får ikke nok hjælp og nogle af de ældre er end dog hjemløse, skriver ældretalsmanden i en pressemeddelelse.

De ældre ønsker også mere deltagelse fra sagsbehandlere i kommunerne. Sagsbehandlerne kan komme til de ældres forsamlinger i deres foreninger og deltage i ældres aktiviteter, så de ældre på den måde kan fremlægge deres budskaber.

Ældreforbundet skal i finansloven

De ældre ønsker også, at deres forbund kommer i finansloven, fordi det kan være besværligt og tidskrævende at søge midler hos tips og lotto. De vil gerne have dækket generalforsamlinger, kurser samt rejser.