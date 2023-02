Ældretalsmand kritiserer: Aftale bør ophøre øjeblikkeligt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 22. februar 2023 - 07:44

Alderdomshjemmet i Qaanaaq fungerer som en slags sygehus, hvor alderdomshjemmets personale udover de ældre også tilser patienter indlagt hos sundhedshuset i byen.

Ordningen er kommet i stand via en aftale mellem Avannaata Kommunia og sundhedsvæsenet i 2020, men den aftale bør ophæves øjeblikkeligt, mener ældretalsmand Inga Egede. Det skriver hun i en pressemeddelelse:

LÆS OGSÅ: Personalemangel: Patienter opholder sig på alderdomshjem

- Beboerne på alderdomshjemmet bor og betaler for at bo på alderdomshjemmet. De har krav på fred og ro i deres hverdag i deres hjem. Derfor er det helt urimeligt, at de til tider skal bo og spise sammen med syge, der har krav på sundhedsfaglig pasning.

- Det er heller ikke rimeligt, at medarbejderne på alderdomshjemmet skal udføre merarbejde uden at få ekstra løn for at løbe stærkere, siger Inga Egede.

Skulle løse rekrutteringsudfordringer

Inga Egede er gået ind i sagen, efter at IA´s Mikivsuk Thomassen har stillet en stribe kritiske spørgsmål til Naalakkersuisut om sagen. Mikivsuk Thomassen er bestemt heller ikke begejstret for ordningen, hvorimod naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA), oplyser, at samarbejdet har været med til at løse konkrete udfordringer med at rekruttere arbejdskraft til sundhedsvæsenet i Qaanaaq.

Aftalen blev oprindelig indgået for at afhjælpe problemer med at rekruttere arbejdskraft til både sundhedshuset og alderdomshjemmet i Qaanaaq, men ældretalsmanden mener, at aftalen går for hårdt ud over alderdomshjemmet:

- Der bor 15 faste beboere på alderdomshjemmet i Qaanaaq, og medarbejderne på alderdomshjemmet, der er ansat til at passe beboerne, har siden aftalen trådte i kraft i maj 2020, blevet sat til at udføre opgaver, de ikke uddannet til, da kun tre ansatte på alderdomshjemmet har en uddannelse, en sundhedshjælper og to socialhjælpere.

Talsmand: Der er ikke kommet flere medarbejdere

- Da der samtidig ikke er blevet ansat flere medarbejdere på alderdomshjemmet, hvor der i forvejen er mangel på arbejdskraft, bør aftalen ophøre, og der bør findes en anden løsning på mangel på personale på sygehuset i Qaanaaq, siger Inga Egede.

Ældretalsmanden har været i kontakt med ledelsen på alderdomshjemmet, og her er meldingen ifølge Inga Egede, at hverken beboere og medarbejdere føler sig trygge ved, at der i perioder opholder sig mange patienter i deres hjem og arbejdsplads.

Siden aftalen trådte i kraft, har cirka 60 til 70 patienter ifølge ældretalsmanden opholdt sig i kortere eller længere perioder på alderdomshjemmet.

Naalakkersuisoq: Stor gensidig gevinst

Naalakkersuisoq Mimi Karlsen har forsvaret arrangementet med, at faciliteter og personale deles af alderdomshjemmet og sundhedshuset:

- Sundhedscentret og kommunens alderdomshjem ligger meget tæt placeret, hvilket betyder, at faciliteter og personaleressourcer kan deles med stor gensidig gevinst.

- Der er blandt andet mulighed for, at borgere og patienter kan tilbydes forbedrede fysiske rammer, og at medarbejderne vil have flere kollegaer at sparre med, har Mimi Karlsen skrevet i et svar til Mikivsuk Thomassen.