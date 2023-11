Spørgeskemaer sendt afsted: Vi vil høre om ældres vilkår

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 02. november 2023 - 16:16

Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at danne sig et billede af, hvordan ældre borgere i kommunen klarer sig i det daglige.

Derfor har ældrerådet med Marianne Jensen i spidsen opfordret udvalg for velfærd og arbejdsmarked til at udsende et spørgeskema til ældre borgere, der er fyldt 67 år.

- Formålet er at give de ældre selv mulighed for at fortælle, hvordan de har det, og hvilke behov de har. Sådanne oplysninger vil kunne danne et bedre beslutningsgrundlag for et værdigt liv for de ældre i kommunen, siger Ældrerådets forkvinde, Marianne Jensen.

Håber på mange svar

Ældrerådets forkvinde glæder sig over, at kommunen gør, som rådet har opfordret.

- Vi håber, at rigtig mange ældre vil hjælpe til ved at udfylde spørgeskemaet og sende tilbage, siger hun.

Svarene skal give et indblik i ældres mentale og fysiske helbred, økonomi og livskvalitet.

Forkvinde for udvalg for velfærd og arbejdsmarked, Inge Olsvig Brandt (IA), glæder sig over ældrerådets aktive indsats.

Udsigt til bæredygtige beslutninger

- Vi er glade for ældrerådets ide om en undersøgelse, som kan være med til at sikre, at vi har et vidensgrundlag til at foretage langsigtede og bæredygtige politiske beslutninger. Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen til vi bruge til at styrke prioriteterne af området fremover, siger Inge Olsvig Brandt.

Forvaltning for velfærd og arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq oplyser, at deltagelsen er frivillig. Ældrechef Karen Lund Mølgaard understreger, at sådan en undersøgelse kan gøre kommunen klogere på øjebliksbilledet, og dermed være med til at sikre bedre livskvalitet fremover.

Alle svar vil blive blive behandlet fortroligt, oplyser kommunen på sin hjemmeside.