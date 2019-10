Ældre: Fire ud af fem har enten kronisk sygdom eller psykisk sårbarhed

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 16. oktober 2019 - 11:53

77 procent af de deltagende ældre over 65 år har en kronisk sygdom, og andelen af kronisk syge stiger med alderen. Hvis man tager psykisk helbred med i tallene, så har 80 procent af de ældre enten en kronisk sygdom eller er psykisk sårbare.

Andelen af ældre mennesker over 65 år forventes i de næste 25 år at stige fra syv procent af befolkningen til 12 procent.

Men hvordan er de ældres generelle helbred og livsvilkår i dagens Grønland? Det har Statens Institut for Folkesundhed undersøgt i den seneste befolkningsundersøgelse for 2018.

Tallene viser, at en stor del af den ældre generation har større eller mindre skavanker. 78 procent af de deltagende ældre har været i kontakt med en læge det seneste år. Statens Institut for Folkesundhed

Forhøjet kolesteroltal er den store synder blandt de kommende ældre mellem 55-64-årige i Grønland. Samtidig med kolesteroltallet falder, så er der en stigning af andelen af ældre med forhøjet blodtryk både hos mænd og kvinder. Flest mænd vurderer sig selv, for at have et godt helbred, mens kun halvdelen af kvinderne mener det samme.

Psykisk sårbarhed

En større andel af de ældre kvinder i Grønland er psykisk sårbare ifølge undersøgelsen, hvor hver femte kvinde er kategoriseret som psykisk sårbar i de tre aldersgrupper, 55-64-årige, 65-74-årige og 75 år og opefter. Derimod er de ældste mænd på over 75 år mest sårbare blandt mænd.

- Kvinder var betydeligt oftere end mænd generet af ængstelse og depression, de var oftere psykisk sårbare målt med General Health Questionnaire (vurdering af sårbarhed) og havde oftere selvmordstanker.

Flest ældre kvinder kæmper med enten depression, ængstelse og er mest psykisk sårbare. Selvmordstanker falder dog markant for begge køn over årene. Statens Institut for Folkesundhed Forekomsten af ængstelse og depression samt psykisk sårbarhed aftog i begrænset omfang,mens selvmordstanker aftog markant med alderen.

- Personalemangel (for eksempel fysio- og ergoterapeuter) og hjemmehjælps- og plejepersonalets manglende viden om sundhedsudfordringer og sygdomme blandt ældre kan godt være forvirrende blandt de ældre. Nogle gange oplever de ældre ifølge de kvalitative data, at de ikke bliver forstået, eller at de ikke får den hjælp, som de mener at have behov for, lyder det.

Stigende overvægt

I den samlede befolkning er kostmønstreret under forandring, da der spises mindre af grønlandske madvarer. Til gengæld indtages der mere af slik, sodavand og kager, og det samme gælder blandt de ældre.

Blandt de ældre, der er over 65 år, havde hver fjerde deltager, 25 procent, en BMI på over 30, hvilket er kategoriseret som svært overvægtig. Mens 36 procent, altså over tredjedel, af de kommende ældre, som er alderen 55-64-årige er svært overvægtige.

- Siden den første befolkningsundersøgelse i Grønland i 1993 er andelen af overvægtige steget kraftigt, og dette var også tilfældet for de ældre, især for kvinder, hvor syv procent af de 65-årige og opefter havde et BMI på over 30 i 1993 sammenlignet med 34 procent i 2018, dokumenterer rapporten.