Ældre fik flyvetur

Walter Turnowsky Torsdag, 01. august 2019 - 16:41

Tirsdag inviterede Greenland Cruises 30 beboere og personale fra alderdomshjemmet i Ilulissat på en helikoptertur i området omkring byen. Turen gik forbi de nærliggende bygder Ilimanaq og Oqaatsut samt indlandsisen.

Ifølge den medfølgende lokale guide, Jan Cortsen, var det tydeligt at se på beboerne, at de nød turen. Der var store smil og enkelte glædestårer.

Greenland Cruises

Den oprindelige plan var, at turen skulle gå til gletscheren, hvor passagerne skulle tilbringe lidt tid.

Men turen blev ændret af praktiske årsager. Den alternativ rute viste sig faktisk at være et bedre valg, da passagererne fik mulighed for at se begge bygder fra oven.

Greenland Cruises

Greenland Cruises ejes af Ivik Knudsen-Ostermann, der har drevet firmaet siden 2012. Ivik Knudsen-Ostermann oplyser i en pressemeddelelse, at han følte, at han ville give noget tilbage til byen, hvor han arrangerer udflugter med mere for en del krydstogtskibe, der kommer til Ilulissat.

Greenland Cruises

Greenland Cruises tilbyder sine services på hele kysten, primært vestkysten. Greenland Cruises går meget op i at bruge lokal arbejdskraft og derfor var det en bonus, at der med på turen var en lokal guide og pilot, så de kunne kommunikere med passagererne.

Ivik Knudsen-Ostermann kunne ikke selv deltage, da et krydstogtskib med meget kort varsel besluttede sig for at komme til Ilulissat samme dag som flyvningerne med alderdomshjemmet.

Greenland Cruises

Turistoperatøren syntes i øvrigt generelt at være et hjælpsomt menneske. Da han på Sermitsiaq.AG læste historien om Grethe Møller, der var kommet i klemme med en Air Greenland billet, tilbød han at betale hendes ekstra billet til 7.000 kroner. Da havde en anonym sponsor dog allerede betalt for billetten.