Ægtepar tildeles Nersornaat i guld

Svend Christensen og Regina Christensen har hver især fået tildelt Nersornaat i guld af Kim Kielsen, formand for Inatsisartut.

Begivenheden fandt sted torsdag i Hans Egedes Hus.

Regina Christensen modtog Nersornaat i guld, som anerkendelse for hendes og familiens store engagement og mange års virke indenfor fiskerierhvervet.

- Denne hædersbevisning har formandskabet besluttet at tildele dig, for den indsats du har ydet i jeres vigtige familievirksomhed, som gennem tiden har givet arbejdspladser til mange mennesker. At drive en stor trawlervirksomhed kræver en robust familie og dedikeret arbejde af ejerne, lød det blandt andet i formandens tale til Regina Christensen.

Hædres for familievirksomheden

Svend Christensen modtog Nersornaat i guld. Den har han fået som anerkendelse for den store indsats, han har ydet i forbindelse med driften af den store trawlervirksomhed.

Kim Kielsen fremhævede blandt andet i sin tale til Svend Christensen:

- Formandskabet har således som en helt særlig begivenhed besluttet at hædre dig for den familieejede virksomhed, som du og din hustru har drevet gennem mange år, og hvor mange familiers indkomster har været sikret ved arbejdet indenfor dit erhverv.

- Formandskabet for Inatsisartut har således besluttet at tildele dig, Svend, Nersornaat i guld med den begrundelse, at du - med jeres vigtige familievirksomhed over en generation – har bidraget med at skabe vækst, udvikling og værdi i samfundet samt arbejdspladser indenfor fiskeriet til mange mennesker.

Fiskerierhvervet er et vigtigt indtjeningsgrundlag for landskassen, som bidrager til at sikre os alle niveauet af den velfærd, vi alle værdsætter, lyder det fra formanden. Det er også et erhverv, som løbende stiller store krav til omstillinger og som kræver solide virksomheder, der kan sikre gode arbejdspladser.