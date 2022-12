Ædelgran trives herhjemme: Træforsker ser potentielt forretningseventyr

Anders Rytoft Torsdag, 29. december 2022 - 10:07

De seneste 50 år er juletræer begyndt at trives i Sydgrønland.

Det fremgår af en artikel fra Københavns Universitet. Lektor Anders Ræbild har været tilknyttet plantagen i Narsarsuaq, hvor han - som en del af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet - har forsket i de nordligst voksende træer.

I dag rummer skovplantagen i omegnen af 140.000 træer, heriblandt omkring 5.000 juletræer. Selvom de egner sig til årets juleaften, så ville forskerne alligvel være frygtelig kede af det, hvis nogen fældede dem, udtaler Anders Ræbild med den begrundelse, at træerne stadig er rigtig vigtige for forskningen.

Det skyldes, at det forsat er lidt af en gåde, hvorfor der ikke vokser flere træer i Sydgrønland, som ellers ligger på breddegrader, hvor der andre steder på kloden findes store granskove. Området har nemlig været næsten uden egentlige træer, indtil de første blev forsøgt plantet af europæere i 1800-tallet.

- Artsfattigdommen af naturlige træer i det sydlige Grønland er derfor iøjnefaldende sammenlignet med den rigdom af træer, der ses i Nordamerika, Europa og Asien på de samme breddegrader, siger træforskeren.

Potentialet er der

Hvilke træer kan klare sig? Og hvorfor er Grønland uden træer?

Det er et hovedfokus i forskningen. Grunden til, at der ikke har været skov i mange tusinde år skyldes formentlig, at istiderne, ligesom de gjorde det i Europa, har skubbet træerne sydpå, forklarer Anders Ræbild:

- Forskellen er bare, at i Grønland er de til sidst blevet skubbet i havet af iskappen, lyder forklaringen.

Forskeren oplyser, at ædelgran er en af de sorter, som trives.

- Det giver grund til at håbe på et juleeventyr med grønlandske juletræer i fremtiden. Måske endda et forretningseventyr, hvis nogen sætter sig for at etablere det. Potentialet er der, hvis Grønland ønsker at producere egne juletræer.

Anders Ræbild forklarer, at det selvfølgelig vil kræve nogle tilladelser at gå i gang, for træerne er jo ikke naturligt forekommende. Der skal også gøres nogle overvejelser, om man ønsker skove i syd - eller måske bare nogle afgrænsede plantager.