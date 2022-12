Advokat: Grønlandske familiers retssikkerhed er truet

Redaktionen Lørdag, 17. december 2022 - 15:14

Retssikkerheden er under massivt pres i anbringelsessager, og for grønlandske familier i Danmark er det endnu værre. Sådan siger advokat Jeanette Gjørret fra Stage Advokater, der har speciale i tvangsanbringelses- og familieretssager i Danmark.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi ser massive problemer både juridisk, psykologisk og socialfagligt inden for anbringelsesområdet i Danmark. Og for de grønlandske familier er det helt galt. Foruden de generelle problemer, så støder de grønlandske familier også ind i manglende tolkning og kulturforståelse samt fordrejning af sagsakter.

Fejl i sagsbehandlingen

Er det din vurdering, at der er grønlandske børn i Danmark, der er tvangsfjernet på et forkert eller tyndt grundlag?

– Ja, uden tvivl.

Hvordan sker fejlene?

– Systemet opererer med, at der ikke sker fejl. Men faktum er, at det er op til den enkelte sagsbehandler om et barn skal anbringes eller ej. De socialfaglige vurderinger er baseret på skøn, og vi kan konstatere, at der sker fejl i sagsbehandlingsskridtene, der betyder, at vi på bundlinjen får forkerte afgørelser.

