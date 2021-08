Advokater skal udrede vaccineforløb

Redaktionen Onsdag, 18. august 2021 - 17:54

Den belastende vaccinesag med tre embedsfolk og borgmester Charlotte Ludvigsen i hovedrollen bliver nu udsat for en advokatundersøgelse, som Nuna Advokater skal gennemføre. Det skriver avisen AG.

Borgere, der heftigt har diskuteret den principielle sag, får imidlertid ikke den fulde indsigt i den rapport, som advokatfirmaet allerede er i fuld gang med at lave.

AG har fået indsigt i det kommissorium, som advokatfirmaet har fået til opdrag at arbejde ud fra, og her fremgår det, at undersøgelsen ikke vil blive lagt frem for kommunens borgere, men skal behandles på et lukket punkt i kommunalbestyrelsen.

Seks punkter

- Undersøger (Nuna Advokater, red.) har til opgave at undersøge og redegøre for det samlede begivenhedsforløb, som knytter sig til den konkrete sag, hvor borgmesteren og tre embedsmænd mødte op den 22. juli 2021 på vaccinationsstedet i Nuuk og blev modtaget af vaccinationskoordinator Anna Wangenheim, fremgår det af kommissoriet, der består af seks punkter.

- Undersøger har videre til opgave at undersøge og redegøre for, om forvaltningsretlige regler og principper er blevet tilsidesat, bliver det nævnt og videre bliver det præciseret, at ”undersøger skal navnlig undersøge og forsøge at afdække de forhold, der har været angivet i lokale medier om trusler, magtmisbrug med mere.

Læs mere om hvad advokaterne er bemyndiget til at undersøge i denne uges AG: