Advisory Board: Støtte til iværksættere skal lettes

Kassaaluk Kristensen Søndag, 28. januar 2024 - 11:46

Advisory Board, der er et rådgivende panel for repræsentanter i landets fem kommuner, har samlet sig I Sisimiut for at intensivere samarbejdet, for at få mest udbytte ud af det blomstrende erhvervsliv.

Formålet er at sikre, at den positive erhvervsudvikling skal være til gavn for iværksætteriet i de fem kommuner, lyder det.

- Vi er begejstrede over den positive udvikling, vi har set inden for erhvervslivet i hver region. Nu er det tid til at konsolidere vores kræfter og sikre, at vores iværksættere og virksomheder har optimal adgang til de støtteordninger, de har brug for, siger administrerende direktør i Nalik Ventures, Thomas ’Tyt’ Mogensen i en pressemeddelelse.

Fokus på bedre støtte

Under advisory board i Sisimiut har medlemmerne fra hver af de fem kommuner diskuteret konkrete initiativer for at lette processerne for kommunerne, så de bedre kan støtte lokale iværksættere og virksomheder.

Advisory Board er en sammenslutning af nøgleaktører fra de grønlandske kommuner, der arbejder sammen om at fremme økonomisk udvikling og støtte iværksætterlivet i regionen. Boardet repræsenterer Avannaata Kommuunia, Qeqertalik Business Council, Arctic Circle Business, Sermersooq Business og Innovation South Greenland.

Mødet i Sisimiut fokuserede på strategiske handlingspunkter for at styrke samarbejdet og dermed forbedre serviceniveauet til iværksætterlivet.