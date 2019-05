Adventure Race på Tasikuluulik-halvøen

Redaktionen Tirsdag, 21. maj 2019 - 16:20

Ved en stiftende generalforsamling i Qaqortoq den 1. Maj 2019 blev Tasikuluulik Race foreningen stiftet.

Formålet er at skabe et forum for aktive mennesker og tilbyde en årlig begivenhed på Tasikuluulik halvøen, der viser Sydgrønlands enestående landskab med fåreholdersteder ved siden af nordboruiner, omtaler KUJATAA verdensarvsområdet og ikke mindst bidrager til lokalt ejerskab af turisme, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Begivenheden

Foreningen er godt i gang med at planlægge sit første arrangement - Tasikuluulik Adventure Race der finder sted den 13-14. juli 2019. I løbet af to dage kommer deltagere til at løbe 36 km, ro 12 km på en sø i kajak, cykle 42 km og rapel samt slå teltet op tæt på indlandsisen.

Man gennemfører strabadserne sammen med en makker.

Flere oplysninger kan findes på “Tasikuluulik Adventure Race 2019” gruppen på Facebook.​​​​​​​

Gunnar Frederiksen blev valgt som bestyrelsesformand, Elvis Høegh-Olsen som næstformand og Nikolaj Krabbe Jepsen som bestyrelsesmedlem. Medlemskab koster 100 kr om året, og der bydes velkommen til alle, der vil gerne være aktiv og mødes med andre med samme interesser for fysisk aktivitet og eventyr, oplyser foreningen.