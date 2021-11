Advarsel: Spænd løse genstande fast

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 23. november 2021 - 15:33

Vejrudsigten varsler storm i dele af Vestgrønland i aften og i nat:

- Vestgrønland får i nat skyet til overskyet med sne. Kuling til stormende kuling fra sydlige retninger, lokalt op til storm, som aftager i løbet af natten, skriver DMI blandt andet i vejrudsigten.

Det har fået Grønlands Politi til at komme med en opfordring til borgerne. Ifølge politiet lyder vejrmeldingen på stærk kuling i Nuuk med vindstød på op til 38 meter i sekundet i eftermiddag og i aften. Senere på aftenen og i nat rammer kulingen Sisimiut.

- Derfor beder Grønlands Politi borgere og virksomheder i Nuuk og Sisimiut om at spænde deres materiel godt fast og sørge for, at de ikke har løse genstande liggende. På den måde undgår vi fritflyvende genstande, der kan være til stor fare for personer, skriver politiet på sin Facebook-side.

Politiet opfordrer også folk til at være påpasselig, hvis de bevæger sig ud:

- Ud over muligheden for at der kan være løse genstande i luften, vil sigtbarheden også være lav på grund af løs sne og potentielt slud, skriver politiet og fortsætter:

- Hvis du ser personer i nød eller løse genstande, der kan være til stor fare for andre mennesker, bedes du kontakte politiet på 701448.