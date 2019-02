Advarsel: Pas på med hestekræfterne

Redaktionen Søndag, 10. februar 2019 - 08:25

Statistikken over redningsaktioner, udført af politiet og Arktisk Kommando, viser tydeligt, at livsfarlige situationer oftest opstår i joller. Tallene viser også, at fleste ulykker sker i Diskobugten og ved Nuuk.

De fleste nødraketter sendes afsted fra en nødstedt jolle, viser de seneste årsredegørelser fra skibsfartens og luftfartens redningsråd.

Bekymret politimester

Ifølge politimester Bjørn Tegner Bay kan et problem være, at joller udstyres med for kraftige motorer.

- Jeg er bekymret for den udvikling med, at joller får større motorkraft. Der er selvfølgelig joller, der er bygget til at kunne klare en motor på 200-300 hestekræfter. Men der er også joller, som er udstyret med en motor, der er større, end hvad jollen er bygget til. Det er livsfarligt at bruge en større motor end beregnet, advarer politimester Bjørn Tegner Bay.

