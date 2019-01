Advarsel: Amatør-tatoveringer er farlige

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 14. januar 2019 - 11:37

En tatovering kan pludselig blive til et mareridt, hvis den ikke er lavet under ordentlige forhold. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Landslægens råd Vælg din tatovør med omhu, kend vedkommendes navn og få sikkerhed for, at hygiejnen er i orden, og at der altid bruges ny engangsnål og handsker.

Tatovøren skal være erfaren og ikke amatør – det er et håndværk, der skal læres.

​​​Få lavet tatoveringen så lille som muligt rent arealmæssigt (jo større tatovering desto større risiko)

Bliv ikke tatoveret med lavprisblæk, det såkaldte ”Kinablæk”, eller kopiblæk af kendte mærker.

Intenst farvede tatoveringer giver oftere problemer. Farven rød i tatoveringer udløser oftere allergiske reaktioner end andre farver.

Undgå tatovering ud for håndled og fodled, hvor gener er hyppigere grundet ​​​​​leddenes funktion med strækninger af huden

Overvej nøje om du vil have en tatovering. En tatovering kan ikke lige fjernes igen. Du vil oftest skulle leve med den resten af livet. Kilde: Landslæge Henrik L. Hansen.

Naalakkersuisut advarer kraftigt mod, at man får lavet tatoveringer af en amatør. I flere tilfælde har det ført til voldsomme skader hos dem, der har fået tatoveringerne.

- Vi har haft nogle tilfælde, hvor der er opstået ret alvorlige komplikationer, som endnu ikke er overstået. Der er risiko for at de medfører vedvarende hudsygdomme, grimme ar og nogle gange bevægelsesproblemer, hvis tatoveringerne er lavet hen over led, siger landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG

Billigt blæk fra Kina

Tatoveringer bliver mere og mere populære i landet, og det har ført til at personer køber billigt tatoveringsudstyr på nettet.

- I de konkrete tilfælde har vi set, at personer har købt billigt blæk og tatoveringsudstyr fra Kina og så forsøgt selv at tatoverere. Folk ved ikke, hvor farligt det kan være, siger Henrik L. Hansen.

Kendt faktum

Han forklarer, at det er et kendt faktum, at der kan opstå komplikationer ved at få en tatovering, men at der er langt større risiko for at få alvorlige skader, hvis tatoveringen er udført af amatører.