Adskillige dræbte i store ukrainske byer

Ritzau Torsdag, 24. februar 2022 - 09:47

Ruslands igangværende invasion af nabolandet Ukraine har kostet adskillige mennesker livet i flere ukrainske byer.

Det står klart, knap et halvt døgn efter at Ruslands offensiv blev indledt.

Det er dog svært at blive klog på de nøjagtige dødstal. Der kommer således løbende forskellige meldinger fra både militær og lokale myndigheder.

I Kharkiv-regionen i det nordøstlige Ukraine er en dreng blevet dræbt.

Drengen, hvis alder ikke er oplyst, skal have mistet livet, da en lejlighedsbygning blev beskudt. Det oplyser den lokale beredskabstjeneste.

Andre byer også ramt

Kharkiv-regionen huser også byen Kharkiv, der er blandt Ukraines største.

I nærheden af en anden af Ukraines største byer, Odessa, meldes 18 mennesker dræbt som følge af et luftangreb. Det oplyser administrationen i Odessa i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om ti dræbte kvinder og otte dræbte mænd.

Mindst seks personer skal være dræbt i byen Brovary, oplyser lokale myndigheder. Brovary ligger i nærheden af hovedstaden Kijev.

Tidligere torsdag oplyste en rådgiver for Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, at i alt 40 soldater og ti civile var blevet dræbt i Ukraine.

Har angrebet militærlufthavn

Flere russiske helikoptere har torsdag angrebet militærlufthavnen Gostomel nær den ukrainske hovedstad, Kijev.

Det oplyser ukrainske embedsmænd torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det lyder samtidig, at Ukraine har skudt tre af helikopterne ned.

Ifølge Ukraines militær har Rusland fra tidligt torsdag og frem til klokken 12 torsdag angrebet Ukraine med over 30 missiler mod civile og militære mål.

Ukrainske grænsevagter oplyser, at russisk militær har prøvet at bryde igennem til Kijev-regionen og Zjytomyr-regionen ved Hvideruslands grænse.

Ekspert: Ligner en invasion

Udviklingen tegner et billede af en fuldstændig russisk invasion af Ukraine.

Det vurderer Claus Mathiesen, lektor på Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsattaché i Ukraine.

Claus Mathiesen vurderer, at Rusland ønsker at indtage hele Ukraine - og ikke bare de to regioner, som separatister ønsker at rive løs fra Ukraine.

- Det her ligner et russisk angreb af et omfang, der rækker langt ud over uenigheden om de to løsrivelsesrepublikker.

- Jeg tror, at målet er, at al snak om Ukraines fremtid i Nato eller EU hører op en gang for alle, siger Claus Mathiesen.

Han vurderer, at Rusland ønsker at indføre en prorussisk regering i Ukraine, som så kan blive indlemmet i den union, som i forvejen eksisterer mellem Rusland og Hviderusland.

De russiske missilaffyringer har ifølge Claus Mathiesen primært været rettet mod forudsigelige mål, der skal forberede en senere invasion over landjorden.

