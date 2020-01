Action is now: Børn vil sætte rettigheder på skoleskemaet

Action is now:

Walter Turnowsky Torsdag, 16. januar 2020 - 13:33

Børn skal kende deres rettigheder - og de voksne skal også kende dem. Det har repræsentanter for NAKUUSA's Børneråd sammen med naalakkersuisoq Martha Abelsen (S), børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og Najaaraq Møller fra NAKUUSA udarbejdet en handlingsplan for.

Det skete som del af Nordisk Børneforum i FN Byen i København, hvor børneråd fra hele Norden var repræsenteret.

Forberedt til fingerspidserne

De fem unge, Ulla Maria Frank, Vivi Møller Kleist, Monica Mathiasen, Minik Olsen og Nivi Rosing mødte velforberedt, da de skulle forklare de voksne deres krav.

- 58 procent af børnene kender ikke børnerettighederne, kun 18 procent kender dem og 24 procent ved noget om dem. Derfor bør der undervises om børnerettigheder i folkeskolen, lød det i deres fremlæggelse. To gange om året bør det stå på programmet.

Kravet om en større udbredelse af kendskabet til børns rettigheder er et af kravene, som indgår i den resolution, som Nordens børneråd i fællesskab har udarbejdet hen over efteråret.

Efterfølgende har hvert lands delegation taget et af punkterne og arbejdet med en konkret handlingsplan for at føre det ud i livet.

Konkret plan

De voksne var forinden blevet instrueret i, at de i dialogen med børn skal blive langt bedre til for alvor at lytte til, hvad børnene har på hjertet. Det betyder, at de selv skal snakke mindre og blandt andet lade være med at afbryde.

Og langt hen ad vejen lykkedes det da også, da børnene fremlagde, selvom enkelte stadig godt kan øve lidt. Programkordinator fra UNICEF Danmark, Sara Olsvig agerede moderator.

Børnene havde også allerede identificeret, hvem de skal have fat i for at planen om at sætte børnerettighederne på skoleskemaet: Kommunerne, lærerseminaret, så også lærerne under deres uddannelse lærer om rettighederne og naalakkersuisoq for uddannelse, Ane Lone Bagger (S), der var forhindret i at deltage. Martha Abelsen lovede at bære budskabet videre.

Og så gik man ellers i fællesskab i gang med at planlægge, hvordan man arbejder videre.

NAKUUSA har allerede skabt en kontakt til lærerseminariet, og et møde skal sættes op hurtigst muligt efter hjemkomsten. Avâja Egede Lynge blev sat på som koordinator for dette og agter at deltage i mødet, da det også længer har været hendes ønske at de vordende lærer skal kende rettighederne.

Martha Abelsen sørger for at få et møde mellem børnerådene og Ane Lone Bagger i stand.

Og både Martha Abelsen og NAKUUSA's børneråd i stand.

Efterfølgende fremlagde Nivi Rosing på flot engelsk planen for deltagerne fra de øvrige nordiske lande.

- Action is now! sluttede hun sin fremlæggelse, hvorefter bifaldet bragede igennem salen.