AC Milan udelukket fra Europe Leauge

Ritzaus Bureau Fredag, 28. juni 2019 - 11:25

De europæiske klubturneringer er lukket land for AC Milan i den kommende sæson, efter at den italienske fodboldklub har brudt de finansielle spilleregler.

Det besluttede Den Internationale Sportsdomstol (CAS) fredag, oplyste instansen i en pressemeddelelse.

- AC Milan er ekskluderet fra at deltage i Uefas klubturneringer i sæsonen 2019/2020 som en konsekvens af brud på FFP-reglerne i de seneste tre sæsoner, skriver CAS i afgørelsen.

FFP er en forkortelse for Financial Fair Play, og reglerne handler blandt andet om, at klubber skal have orden i økonomien, og at gælden ikke må overstige en bestemt grænse over en treårig periode.

Klubberne må ikke bruge flere penge, end de tjener, er grundidéen bag de finansielle spilleregler.