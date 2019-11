Abelsen om alderspension: Højtlønnede kan forsørge sig selv

Redaktionen Søndag, 03. november 2019 - 13:04

Naalakkersuisuts medlem for sundhed, sociale anliggender og justitsvæsen Martha Abelsen er lodret uenighed med den gældende koalitionsaftale fra 2. oktober 2018, som lover fuld grundpension til alle pensionister fra 2020 - uanset deres biindtægter ved siden af pensionen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Alderspension er først og fremmest tænkt som en hjælp til samfundets lavtløn- nede, der efter et langt arbejdsliv ønsker

at gå på pension. Efter min mening vil det være meget forkert at give højtlønnede pensionister en »offentlig betalt bonus« for at blive på arbejdsmarkedet. De højtlønnede kan jo uden problemer forsørge sig selv, og vi er nødt til at tænke os godt om, før vi bruger samfundets midler, siger Martha Abelsen.

