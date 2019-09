Aasiaat: Lærer åbner et fotoatelier

Jens Rafaelsen, Aasiaat Søndag, 15. september 2019 - 14:18

Den 41-årige Jørgen Brandt Klemensen, der nu er ejer af Aasiaat Foto & Kontorforsyning, og som blev lærer på Majoriaq efter familien flyttede til Aasiaat i 2011, fortæller at han var blevet bidt af et fotografikamera da han som 12 år gammel blev introduceret til det af sin fætter.

Siden da har han altid taget billeder med sit kamera, og nu kan han fortælle at han nu har realiseret sin drøm.

- Da vi flyttede til Aasiaat i 2011 konstaterede jeg, at byen har brug for en fotoatelier, fortæller Jørgen Brandt Klemensen.

Altid nogen som vil fotograferes

Jørgen er kendt som en der tager flotte familiebilleder. Det kan for eksempel ses ved, at hvert år når der er dimission på den gymnasielle skole i Aasiaat, så vil mange af de nystudenter have foreviget det glade stunder med et pænt familiebillede. At Jørgen kan levere varen kan ses ved, at hvert sommer bliver han en travlt fotograf med alle sine lamper og kameraer.

- Vores nyerhvervede bygning på Suulunnguup Aqquserna 48 skal bruges som en kombineret kontorforsynigsbutik og som et fotoatelier. Vi købte den i maj, og indretningen er først lige færdig netop i dag. Det er blevet muligt for os at købe huset med rådgivning bl.a. fra Greenland Business, og en opbakning fra familien, fortæller Jørgen Brandt Klemensen.

Jørgen vil udover fotostudiet blandt anden handle med personlige mobiltelefoncovers og også alt til printere.