Aasiaat: Forældre til elever skal testes

Thomas Munk Veirum Fredag, 27. august 2021 - 07:46

Kommune Qeqertalik melder ud, at et nyt tilfælde af coronavirus i Aasiaat får konsekvenser for skolen i byen samt for flere forældrene.

Den smittede har været på skolen fra tirsdag til torsdag i en bestemt klasse:

- Derfor bliver alle omsorgsgivere for elever i klassen kontaktet og bedt om at gå i hjemmekarantæne, og bestille tid til en PCR test på syvendedagen for eksponering, torsdag den 2. september 2021, skriver Kommune Qeqertalik i en meddelelse.

- Desuden opfordres Zone A og Fritidshjemmet Illus (Igdlo) brugere om at være særligt opmærksomme på symptomer, står der videre.

Skolen Gammeqarfik bliver atter zoneinddelt, og kommunen udskyder fejringen af skolestart endnu engang.

Kommunen arbejder nu på at bistå Aasiaat Sygehus med testningerne torsdag den 2. september.