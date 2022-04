Årsrapport: Ældretalsmand udbygger netværk

Kassaaluk Kristensen Mandag, 25. april 2022 - 09:47

Inga Egede, der blev udpeget som ældretalsmand fra den 1. november 2021 har brugt november og december 2021 på at etablere et sekretariat og udbygge sit netværk blandt foreninger og ældre.

Allerede den 23. og 24. november deltog ældretalsmanden i demenskonference i Ilulissat, hvor fagfolk der arbejder med demente på alderdomshjem samt ansatte i Departementet for Sociale Anliggender samt Departementet for Sundhed også deltog.

- Demenskonferencen var givtig i forhold til, at Ældretalsmanden fik et dybere indblik i problemstillinger som fagfolk arbejder med i deres ansvarsområder med demente i deres respektive kommuner og lokalområder.

- Siden hen har Ældretalsmanden undersøgt de alvorlige emner, som demente, deres pårørende samt personale gennemgår i de enkelte alderdomshjem i byer samt i bygder, skriver ældretalsmanden i sin årsrapport for 2021.

Undersøgelserne vil fortsætte i 2022.

Fem borgerhenvendelser

Sekretariatet for ældretalsmanden har modtaget i alt fem borgerhenvendelser i november og december 2021. I et eksempel er der tale om en datter til en ældre mand på 66 år fra Upernavik, der har været i kontakt med ældretalsmanden flere gange om en specifik sag.

Den ældre mand har siden august 2021 henvendt sig til kommunen og ansøgt om førtidspension på lægens opfordring. Kommunens sagsbehandler har dog afvist ansøgningen mundtligt uden at give et skriftligt svar. Ældretalsmanden oplyser, at manden har fået tildelt alderspension fra den 1. marts 2022 efter han blev 67 år.

- Det er et eksempel på, at borgerhenvendelser kan afstedkomme flere og løbende rådgivning i samme sag i en længere periode, lyder det fra ældretalsmanden.

Foreninger mødt

Inga Egede aflyste den tidligere ældretalsmand Helene Egede, efter hun fratrådte sin stilling i foråret 2021.

Inga Egede har benyttet demenskonferencen i Ilulissat til at møde to ældreforeninger. Endvidere har ældretalsmanden deltaget ved ældreforbundets generalforsamling som observatør i starten af december 2021.

Ved ældreforbundets generalforsamling modtog ældretalsmanden forskellige opfordringer om at undersøge de ældres vilkår i Grønland. Blandt andet ønsker forbundet at få belyst, hvilke forhold de demente i Grønland lever i, og opfordrer til, at personale der arbejder med de ældre i kommuner skal involvere sig mere i lokale ældreforeninger.