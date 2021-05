Aarsleff overtager stor del af Permagreen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 06. maj 2021 - 09:35

Per Aarsleff aktie-overtagelse er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse.

Permagreen har 350 medarbejdere og en årlig omsætning i omegnen af 400 mio. kr. 2020 årsregnskabet var imidlertid klart utilfredsstillende, da man kom ud med et underskud på 2,5 mio. kr., hvilket var 11 mio. kr. dårligere end året før. Her blev det oplyst af selskabets lagerværdier blev nedskrevet med knap syv mio. kr.

Nye muligheder

Om det store aktiesalg siger den tidligere hovedaktionær i Permagreen, Preben Kold Larsen, i en pressemeddelelse:

- Med Aarsleff-koncernens mange kompetencer kan Permagreen og dets medarbejdere se ind i en fremtid, der vil give nye og stærke muligheder for deltagelse i løsning af de mangeartede byggerier og anlægsarbejder, som det grønlandske samfund står overfor i de kommende år. Det er betryggende for mig, efter 40 års virke i Permagreen, at det netop er Aarsleff med deres entreprenante indstilling, der tager over.

Viceadministrerende direktør i Aarsleff koncerne, Nicolai Schultz, udtaler:

- Grønland er ikke nyt for Aarsleff-koncernen. Vi har flere projekter bag os og udfører lige nu Grønlands største skolebyggeri i Nuuk. Med erhvervelsen af selskabet får Aarsleff lokal tilstedeværelse og en styrket position i Grønland, hvor der lige nu sker stor udvikling med investeringer i ny infrastruktur og stigende boligbyggeri særligt i de større byer. Vi ser et spændende marked med et stort potentiale, hvor Aarsleff-koncernen med Permagreen Grønlands kompetencer står ekstra stærkt.

Resterende aktiepost

Den resterende ejerandel på 30 procent bliver ligeligt fordelt mellem Permagreens nuværende administrerende direktør Jeppe B. Steffensen og den nuværende produktionsdirektør Jesper J. Petersen, som begge fortsætter i ledelsen

- Den nye konstellation får ingen indvirkning på den daglige drift eller ledelse og Permagreen vil fortsat være et kendt navn samt lokal forankret i Grønland. Vi ser det kommende samarbejde som en styrkelse af den udvikling vi startede for et år siden, udtaler Jeppe Steffensen ifølge pressemeddelelsen.

Den tidligere hovedaktionær Preben Kold Larsen forsætter i Permagreen frem til juni 2022, hvorefter han overgår til en stilling som konsulent.