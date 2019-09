Årsag til dødsulykke fastlagt på ny rejetrawler

Redaktionen Onsdag, 04. september 2019 - 08:21

Rejekogeren i trawleren Markus havde et uhensigtsmæssig design, og det var årsag til, at en fabriksformand blev fastklemt under rengøring og døde af sine kvæstelser.

Det skriver AG.

Det er konklusionen i Den Maritime Havarikommissions undersøgelse, der blev offentliggjort i sidste uge. Fabrikanten har nu ændret designet af rejekogeren.

Markus lå ud for Nuuk den 14. maj og ventede på at kunne lægge til kaj næste morgen. Natten til den 15. maj blev brugt til at rengøre trawleren, der blev leveret fra værftet i februar. Fabriksformanden arbejdede alene på fabriksdækket, mens andre besætningsmedlemmer gjorde rent andre steder på trawleren.

- Tidligt om morgenen den 15. maj 2019 kom et besætningsmedlem ned i fabriksområdet og så, at formanden var fastklemt i en af rejekogerne mellem sikkerhedsgitteret og den hydraulikdrevne kurv, som var vippet op og holdt formanden fast, skriver den maritime havarikommission i sin undersøgelsesrapport.

Læs hele artiklen om den forfærdelige ulykke i AG – få adgang herunder: