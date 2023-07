Efter års opmagasinering: Kommune genåbner museum i ny by

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 18. juli 2023 - 09:34

Ivittuut Mine- og Mineralmuseums genstande har siden 2014 været opmagasineret i nogle containere, men nu kommer genstandene igen til deres ret og vises frem for offentligheden.

Det sker, fordi Kommuneqarfik Sermersooq har besluttet at genåbne Ivittuut Mine- og Mineralmuseum i Paamiut.

Der skriver kommunen på sin hjemmeside.

Museet lå, som navnet antyder, oprindeligt i Ivittuut, indtil det blev lukket, og gennem årene har flere løsningsmuligheder været forelagt kommunalpolitikerne.

Nu er det blevet besluttet, at genåbne museet i Paamiut i den tidligere KGH-bygning B-56, som på nuværende tidspunkt fungerer som depot og lagerrum.

Vil vække nysgerrighed

Bygningen skal dog igennem en mindre renovering, inden museet kan tage imod besøgende.

Museet skal være med til at fange turisternes interesse, så det bliver mere attraktivt at lægge vejen forbi Paamiut. Desuden vil også være et børneafsnit, hvor skolebørnene i Paamiut med mellemrum kan komme og få formidling i børnehøjde, skriver kommunen.

Bygningen som skal huse museet i Paamiut. Kommuneqarfik Sermersooq

- Vi er fuldt bevidst om, at et såkaldt råstofmuseum kan have svært ved at fange folks interesse og opmærksomhed. Derfor er vi allerede i gang med at udforme en udstilling, som netop skal få folk til at reflektere over, hvilken betydning de forskellige råstoffer har haft og stadig har for vores samfund.

- Vores ambition er at vække folks nysgerrighed i forhold til Grønlands råstofhistorie. En nysgerrighed, som jeg meget gerne ser når ud i klasselokalerne på skolerne, da råstoffer er et emne, som berører mange fagområder, udtaler Vinni Birkedal.