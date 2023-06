Årlig militærøvelse: Tre lande deltager til vands og i luften

Merete Lindstrøm Torsdag, 15. juni 2023 - 11:05

I denne uge kan borgerne i Nuuk opleve Inspektionsfartøjet Knud Rasmussen, politifartøjerne Ilik og Nakuaq, Air Greenlands SAR-helikopter (EC-225), det franske fartøj FS Fulmar, det franske overvågningsfly Falcon-50 samt fartøjet USCG Sycamore i området omkring Nuup Kangerlua.

De deltager alle i en militørøvelsen ARGUS, som er en årligt tilbagevendende begivenhed.

Øvelsen er ud over de lokale samarbejdspartnere fra Grønlands Politi og Air Greenland også med deltagelse fra U.S. Coast Guard (USCG) og franske Marine national.

Skal være klar hvis det bliver alvor

Formålet med øvelsen er at træne nationernes samarbejdsevne indenfor operationstyperne; eftersøgning- og redning, assistance til andet skib samt olieforurening til søs.’

Fungerende chef for Arktisk Kommando, Poul Primdahl, pointere vigtigheden af at øve med samarbejdspartnerne for at stå klar hvis det bliver alvor.

- Jeg er utrolig glad for, at vi igen i år får besøg af vores amerikanske og franske samarbejdspartnere, så vi sammen får trænet at redde liv i Grønland. Skulle en stor katastrofe ske, er det vigtigt for Arktisk Kommando, at vi kan tilkalde hjælp fra flere lande, og hver gang vi afholder denne øvelse, får alle mandskaber ny viden og kan udveksle vigtige erfaringer, siger Poul Primdahl.

Rundvisning på amerikansk kystvagtsskib

På USCGC Sycamore der er i byen for at deltage i øvelsen, åbner den amerikanske kystvagt skibet op for byens borgere lørdag.

Sycamore er en 225-fods bøjetender med en besætning på 48 personer. Sycamores primære missioner omfatter opretholdelse af hjælpemidler til navigation, fremme af økonomisk sikkerhed gennem navigationssikkerhed i havtransportsystemet, støtte eftersøgning og redning, indenlandsk isbrydning, levende marine ressourcer, søfartsretshåndhævelse, miljøbeskyttelse, nationalt forsvar og hjemlandssikkerhedsmissioner.

Skibet vil være åbent for offentligheden til besøg og rundvisning lørdag fra 9 til 16.