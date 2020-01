Aarhus: Grønlandsk kvinde forsvundet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 27. januar 2020 - 10:37

Julie Nathanielsen er senest set om formiddagen onsdag den 8. januar ved Frydenlundcenteret i Aarhus, hvor hun virkede til at have det fint.





Julie Nathanielsen er efterlyst privatfoto

Julie Nathanielsen har begyndende alkoholdemens, og hendes pårørende tvivler på, at hun er i stand til at tage vare på sig selv. Hun har tidligere været væk i kortere perioder på op til fem dage, men aldrig så lang tid, som der er gået nu. Hun er umiddelbart ikke i besiddelse af hverken mobiltelefon eller nogen former for ID, oplyser Østjyllands Politi i en henvendelse til borgerne.



Politiet oplyser, at hun tidligere har søgt mod Klostertorvet i Aarhus eller i området omkring Frydenlund, hvor hun bor. Men hun har også før hoppet på en bus og kørt væk fra Aarhus.

Julie Nathanielsen beskrives som:

58 år

Ca. 160 cm høj

Grønlænder

Spinkel af bygning

Har sort, halvlangt hår

Senest set iført en sort jakke og sorte bukser

Har man oplysninger om, hvor Julie Nathanielsen befinder sig, eller ser man hende, så kontakt politiet på telefon 114.