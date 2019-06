Aarhus-borgmester: Grønland skaber arbejdspladser

Jesper Hansen Søndag, 02. juni 2019 - 10:53

Borgmester Jacob Bundsgaard i Aarhus glæder sig til, at Royal Arctic Line sidst på året begynder at sejle mellem Aarhus og Grønland.

Det bliver en fordel for Grønland, der dermed får adgang til havnens rutenet til hele verden – og det skaber øget omsætning på havnen og dermed aktivitet og arbejdspladser i Aarhus, siger borgmesteren, der også er formand for bestyrelsen i Aarhus Havn.

- Vi er glade og stolte over, at Royal Arctic Line valgte Aarhus – og vi vil bestræbe os på at gøre det til et godt møde for begge parter, siger Bundsgaard.

Stort potentiale i Grønland

Det har nu været kendt i et par år, at Royal Arctic Line vil begynde besejlingen af Aarhus – og byen er godt i gang med at forberede sig på den nye situation.

Det har man blandt andet gjort gennem årlige iværksætterkonferencer for grønlandske virksomheder, og Aarhus giver gerne de grønlandske iværksættere en hjælpende hånd, når de skal ud i verden.

- Det gør vi, fordi vi tror på Grønland. Fortællingen om den flotte natur, bæredygtighed og miljø skaber et fantastisk potentiale for afsætning og markedsføring først og fremmest af fødevarer, men den særlige grønlandske kultur giver også stor inspiration inden for design, mener borgmesteren, der dog understreger, at det ikke er ren filantropi, når byen engagerer sig i det grønlandske erhvervsliv.

Skaber omsætning

- Hvis man spørger direkte, hvorfor vi gør det, så er det fordi et stærkt grønlandsk erhvervsliv og iværksætterkultur skaber omsætning på havnen og dermed er med til at konsolidere havnens og byens betydning som regional drivkraft.

Men selv om Aarhus og Grønland nu rykker tættere sammen, har der gennem mange år været tæt kontakt mellem den østjyske hovedstad og Qaqortoq, der havde en venskabsbyaftale indtil den grønlandske kommunalreform i 2009. Den aftale er videreført med Kommune Kujalleq – og borgmester Bundsgaard skal da på venskabsbesøg i Qaqortoq i slutningen af juni. Igen – for han tidligere været i den sydgrønlandske by, hvor han blandt andet mødte den daværende borgmester Simon Simonsen.

Populær by

Aarhus har også altid været et populært mål for grønlændere, der bosætter sig i Danmark.

- Der bor cirka 1500 grønlændere i Aarhus, oplyser Jacob Bundsgaard. Heraf er størstedelen studerende, for Aarhus er også en uddannelsesby.

- Det er tankevækkende, at blandt kommunens 345.000 indbyggere er de 55.000 studerende. Det svarer jo til, at vi har lige så mange studerende, som der er indbyggere i Grønland.

En god landingsplads

- Vi har altid forsøgt at være en god landingsplads for de grønlandske studerende. Aarhus skal være et trygt sted for de grønlandske studerende, siger borgmesteren og peger her især på den store rolle, som Det Grønlandske Hus i Aarhus spiller.

- Vi er meget glade for samarbejdet med Det Grønlandske Hus, der blandt andet tilbyder kollegiepladser til de grønlandske studerende – og jeg må sige, at arbejdet med huset er inde i en positiv udvikling, der blandt andet har ført til, at huset netop er i gang med en udvidelse med en ny kultursal.

- Det Grønlandske Hus spiller også en stor rolle for det grønlandske miljø i byen. Det er ikke nogen hemmelighed, at enkelte grønlændere har det svært. Her er jeg glad for, at vi gennem huset kan række dem en hjælpende hånd, siger Jacob Bundsgaard.