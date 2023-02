- En af årets vigtigste dokumentarfilm: 'Twice Colonized' bliver årets åbningsfilm

Anders Rytoft Søndag, 05. februar 2023 - 08:05

Den dansk-grønlandske dokumentarfilm 'Twice Colonized' får snart premiere på det store lærred i Danmark. Det sker på årets CPH:DOX, der strækker sig fra 15 til 26. marts, hvor 'Twice Colonized' er udvalgt som åbningsfilm. Og det er ikke tilfældigt.

'Twice Colonized' er en af årets absolut vigtigste dokumentarfilm.

Sådan lyder meldingen fra Niklas Engstrøm, kunstnerisk direktør for CPH:DOX.

- Filmen sætter fingeren på kolonialismens personlige konsekvenser og giver os et tiltrængt nyt perspektiv på vores (Danmarks, red.) egen historie. Den er båret af en dyb vrede og en vilje til at kæmpe for en mere retfærdig verden, men uden at miste fornemmelsen for

virkelighedens nuancer og kompleksitet, siger han.

En livsændrende oplevelse

'Twice Colonized' kan forhåbentligt være med til at starte nye samtaler op i Danmark om koloniseringen af Grønland og om, hvordan processen med afkolonisering kun kan lykkes, hvis alle - både grønlændere og danskere - engagerer os i den, lyder det videre i en pressemeddelelse fra CPH:DOX.

Dokumentarfilmen fortæller historien om den grønlandske menneskerettighedsaktivist Aaju Peter, som har dedikeret sit liv til kampen for Inuit. Da en tragedie rammer Aajus nærmeste familie, begiver hun sig ud på en rejse for at konfrontere sin egen fortid og samtidig sikre de oprindelige folks demokratiske ret og uafhængighed.

Filminstruktør Lin Alluna oplyser, at hun mødte Aaju Peter ved en tilfældighed for syv år siden - og det har for hende været en livsændrende oplevelse.

- På vores første møde afslørede hun skjulte sandheder om mig selv og Danmarks historie, som jeg vidste jeg måtte finde en måde at dele. To år senere begyndte vi at filme ‘Twice Colonized’ sammen siger Lin Alluna.

Peger os mod en bedre fremtid

Hun tilføjer:

- Aaju er et inspirerende og generøst menneske, som vælger at dele sin personlige kamp med os for at vi kan lære noget nyt om os selv, samtidig med at hun peger os mod en bedre fremtid. Hun viser os, at der er håb, og jeg håber, hun vil inspirere publikum, som hun har inspireret alle os, der har lavet filmen med hende.

Lin Alluna får sin debut med 'Twice Colonized', som er skabt i tæt samarbejde med Aaju Peter, der også er filmens medskaber. Den er produceret af Emilie Hertling Péronard fra det grønlandsk-danske selskab Ánorâk Film i co-produktion med Alethea Arnaquq-Baril og Stacey Aglok MacDonald fra det canadiske Inuit-selskab Red Marrow Media og med Bob Moore fra det canadiske EyeSteelFilm.

‘Twice Colonized’ vil kunne opleves i flere biografer under årets CPH:DOX. CPH:DOX’ samlede festivalprogram vil blive offentliggjort den 21. februar 2023 på cphdox.dk.