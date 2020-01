Her er årets spydspidser i det private erhvervsliv

Bent Højgaard Sørensen Torsdag, 02. januar 2020 - 08:05

Grønlands stærke økonomiske vækst, der er båret af landets altdominerende eksporterhverv, fiskeriet, suppleret med en kraftig vækst i byggeriet, fortsætter.

At Jens Friis-Salling fra Qeqertarsuaq hører til Grønlands rigeste ved alle. Fiskeren fra Nordgrønland er blevet velhavende som investor og storaktionær i Polar Seafood.

Jens Friis-Salling er ifølge Berlingske Business god for 1,4 milliarder kroner og er i år placeret som nummer 94 på avisens liste over Danmarks og Grønlands 100 rigeste.

Nogle gange kan man blive en vinder uden at gøre meget væsen af sig selv. Sådan en person er rejekongen Jens Friis-Salling, der er administrerende direktør i Polar Seafood.

Sammen med nu afdøde Anders Brøns og Hans Pavia Egede har han med succes opbygget Grønlands største private virksomhed. I 1985 blev han medejer af Polar Seafood, der gennem en lang årrække har været en sand pengemaskine. Det skaber både beundring og misundelse, men nok mest beundring.

I 2018 lå koncernens omsætning på 3,3 milliarder kroner, mens der var et overskud på driften på 330 millioner kroner.

Iværksættere

Men det, der for alvor gør Jens Friis-Salling til en vinder, er hans vilje til at satse. For mens andre snakker, så handler han. Primært gennem sit medejerskab af og position som topchef i Polar Seafood.

I år har han taget springet og investeret i et nyt projekt, Hotel Ilulissat, i Grønlands største turistby, sammen med to andre driftige iværksættere fra byen. Hotellet skal bygges for et trecifret millionbeløb og drives af investorgruppen, der består af brødrene Frank og Tommy Bagger samt Jens Friis-Salling. Hotelprojektet ejes af Ilu Invest, som Jens Salling ejer halvdelen af, mens brødrene Bagger ejer den anden halvdel. Væggene på 1. sal af det nye hotel i Ilulissat, der efter planen åbner i maj 2021, er ved at blive støbt.

På linje med rejekongen gør Bagger-brødrene heller ikke meget væsen af sig. Frank og Tommy Bagger ved, hvad der rører sig, og hvad de skal udvikle og investere i. De to brødre er kendt som dygtige forretningsfolk med tæft for forretning. Det er investeringen i Hotel Ilulissat et eksempel på.

- Det er ikke sidste gang, vi sætter gang i noget. Vi snakker også med Salling om andre projekter. Lad os se, om vi finder på mere sammen, siger Frank Bagger.

Kan det blive en investering i et hotel et andet sted?

- Det ved man aldrig, siger Frank Bagger uden at røbe for meget.

Ilulissat har stor mangel på boliger. I første omgang har Frank og Tommy Bagger planer om at bygge lejligheder til medarbejderne i deres fælles firmaer Tankeeraq og Ilulissat Marine Service. Panasonic Center i Ilulissat og Nuuk er en del af Tankeeraq.

- Vores medarbejdere skal jo have et sted at bo. Og med den optimisme, der er med lufthavnsprojektet i Ilulissat, så skal der boliger til, hvis vi skal hente medarbejdere fra kysten, siger Frank Bagger.

Familievirksomheden

Med nestoren Hans Gerstrøm som primus motor er familievirksomheden Usisaat med hovedsæde i Nuuk i konstant udvikling.

Usisaat er en historie, der viser, hvor langt passion og lyst til at udvikle nye projekter kan bringe en iværksætter. Hans Gerstrøms og hustruen Akisooq Poulsens livsværk bliver lige nu udvidet med finansiering udefra.

I slutningen af næste år vil vækstvirksomheden på havnen i Nuuk åbne et nyt domicil med administration, flytte- og speditionsvirksomhed, auto- og entreprenørværksted og lagerhotel. Prisen for byggeriet er 100 millioner kroner.

Statens finansieringsfond, Vækstfonden, og Greenland Venture bidrager med et samlet indskud og lån på 20 millioner kroner. Desuden er Grønlandsbanken, Vestnordenfonden og en kreditforening med til finansieringen.

Ved et generationsskifte er Hans og Akisooqs Gerstrøms børn, Arnanguaq Gerstrøm og Minik Gerstrøm, blevet henholdsvis administrerende direktør og vicedirektør i firmaet.

Hans Gerstrøm har fortsat et stort ord at skulle have sagt, blandt andet som formand for bestyrelsen og som udvikler af nye projekter i Usisaat. En af hans visioner er, at papuld kan blive fremtidens isoleringsmateriale, der kan tage konkurrencen op med mineraluld. Derfor arbejder han i Usisaat på udvikling af papemballage til papuld.

Hans Gerstrøm håber, at Usisaat mellem 2025 og 2030 kan tage næste skridt men en knopskydning på virksomheden med en investering i en fabrik til produktion af papuld.

Hans Gerstrøm arbejder også med at realisere andre genbrugsprojekter.

Så hvem ved. Måske vokser Usisaat, der sidste år havde en tocifret millionbeløb i omsætning og et overskud på et par millioner kroner på bundlinien, sig på lang sigt til en virksomhed med en endnu større omsætning og meget større indtjening.

En blandet vandhandel

Der er fart på byggekranerne og byggerierne især i Nuuk og Ilulissat, ja på hele kysten. Det nyder en række entreprenante erhvervsfolk, blandt andet Mike Høegh fra Dykkerfirmaet Masik godt af.

Den rolige iværksætter, der heller ikke er kendt for høj cigarføring, er både ingeniør, kystskipper og erhvervsdykker. Ja sågar jobbet vicebrandchef i Nuuk Brandvæsen får Mike Høegh tid til at passe.

Mike Høegh er eneejer af og direktør i det Nuuk-baserede Masik. Firmaet har blandt andet tre bugserbåde, en sandsuger og pramme, der transporterer passagerer, fragt og bulkgods.

Selskabet tilbyder alt fra søtransport til bjærgning, dykning, marine konstruktioner og entreprenørarbejde.

- Vi kan godt mærke, at der i år har været gang i byggeriet alle vegne i Nuuk og på hele kysten. For eksempel har vi haft leverancer af sand helt ind i december i år. Det plejer vi ikke at have, når sneen er kommet, fortæller Mike Høegh.

Sammen med sin kone, Bodil Høegh, ejer han også selskabet Nuuk Oil, som sælger brændstof. Den forretning er hun boss for.

Nyt vandrehjem

- Masik afskediger ikke folk om vinteren, som man ellers gør i branchen. Så vi er nødt til at finde på opgaver og prøve nogle ting at bygge om vinteren. Nuuk får større og større behov for indkvartering af turister. Derfor skal vi nu i gang med at bygge vores eget vandrehjem med 32 dobbeltværelser, fortæller Mike Høegh.

Vandrehjemmet bliver på 1.200 kvadratmeter kommer til at ligge ved siden af Nuuk Oil på Aqqusinersuaq.

Byggeboom

Brødrene Karl og Jens Jensen, der sammen med Palle Bendtsen ejer KJ Greenland, er et trekløver, som også gør det ualmindeligt godt som entreprenør med videre. I 2018 var KJ Greenland det grønlandsk entreprenørselskab, der hentede det største overskud efter skat.

Der blev en bruttofortjeneste på godt 110 millioner kroner og ét driftsoverskud på 29 millioner kroner. Det var en håndfuld millioner kroner mere i overskud end MT Højgaards grønlandske datterselskab MT Højgaard Grønland, der mest slår sine folder i Nuuk, præsterede. I indeværende år bliver det spændende, om KJ Greenland igen slår den danske entreprenørkæmpe på indtjeningen i Grønland.

KJ Greenland laver alt fra entreprenør- og betonarbejde til maler- og vvs-arbejde. I år gik KJ Greenland for Realdania i gang med at prestige-projektet Isfjordscentret i Ilulissat, der er det foreløbige højdepunkt i firmaets historie. Desuden har KJ Greenland blandt andet fået opgaven med at bygge Hotel Ilulissat.

Hotelkonger bygger løs

Det er ikke kun i Ilulissat, at der er gang i hotelbyggeri. Polarbo med de legendariske hotelkonger Helge Tang og Carl Juhl i spidsen holdt i november på Aqqusinersuaq i Nuuk rejsegilde på deres lavprishotel HHE Express, der vil koste godt 100 millioner kroner at bygge.

Det nye hotel, der bliver på fire etager og er en lillesøster til Hotel HHE, åbner den 6. april. Dermed kommer hotelimperiet til at råde over 264 værelser og 20 hotellejligheder.

Men ikke nok med det. Ejendomsselskabet Sermersooq, som Helge Tang og Carl Juhl ejer sammen med Preben Kold Larsen og Henrik Leth, har fuld gang investeringer i to projekter med lejligheder i Nuuk.

Selskabet har netop afsluttet byggeriet af Tuujuk 1 over for det nye hotel. Det er en boligblok i fire etager med 30 lejligheder og butiksarealer i underetagen. Boligerne er lejet ud.

Til nytår om et år skal næste etape, Tuujuk 2, der også er en boligblok med 30 lejligheder og butiksarealer i bunden. Her er lejligheder allerede solgt. Byggeprisen for de to projekter er i alt 120 millioner kroner.

Fortsat vækst

I de kommende år vil der ske store investeringer i byggerierne af lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq, som det danske entreprenørselskab, Munck Gruppen, bygger.

Grønlands Økonomiske Råd skønner, at væksten i bruttonationalproduktet næste år stiger til 3,5 procent mod 2,2 procent i år.

Men de store investeringer i lufthavnene ventes at øge presset på Grønlands økonomi, så der er risiko for, at andre byggeprojekter bliver udskudt eller væsentligt dyrere end forventet.

Det har blandt andre Nationalbanken advaret om i sin nylige rapport om Grønlands økonomi.

