Årets sportsfolk blev hædret i Narsaq

John Rasmussen Tirsdag, 26. januar 2021 - 16:29

Mandag eftermiddag fik sportsfolkene overrakt deres diplomer i byrådssalen ved et lukket arrangement, grundet Corona restriktionerne.

Årets sportspris i Narsaq 2020 gik til Guldpigerne fra N85s U-15 futsal hold, som kæmpede sig til en guldmedalje ved GM der blev afholdt i Aasiaat i februar sidste år.

Da tre af pigerne ikke var i byen, blev diplomerne i stedet modtaget af deres forældre.

Årets leder blev forkvinden for N85, Mattaaraq Egede, for sit arbejde for N85 og Narsaqs ungdom.

- Mattaaraq gør et stort frivilligt arbejde som er til stor gavn for sportsklubben, lød det blandt andet i begrundelsen.

Ingen pokaler

Årets talentpris blev givet til futsal kæmperen Victoria Fontain. Hans Ikkioq Josenius blev kåret som årets rollemodel.

Begrundelsen for kåringen går på, at Hans er et friluftsmenneske, der tilbringer meget af sin fritid ude i naturen, han er vellidt i byen, fører et sobert liv, og er dermed et godt eksempel for byens ungdom.

Diplomerne blev overrakt af kommunalbestyrelsesmedlem Benjamin Kielsen (S).

Der manglede dog én ting ved sportspris arrangementet, nemlig pokalerne, som i år er udskårne figurer. De er bestilt hos en lokal kunstner men er endnu ikke færdige. De vil derfor blive overrakt senere.