Årets smeltesæson er tidligt i gang

Thomas Munk Veirum Søndag, 17. maj 2020 - 13:58

Den officielle smeltesæson på Indlandsisen går i gang, når der er afsmeltning på mere en fem procent af iskappen i tre dage lige efter hinanden.

Den første af de tre dage noteres som begyndelsen på smeltesæsonen, oplyser polarportal.dk, hvor DMI, GEUS og DTU formidler observationer om is- og klimaudviklingen i Arktis.

Onsdag 13. maj blev således begyndelse på årets smeltesæson.

Man har registreret begyndelsen på smeltesæsonerne i 40 år, og klimaforsker hos DMI Martin Stendel forklarer til Sermitsiaq.AG, at 13. maj er i den tidlige ende af skalaen for, hvad man har registreret:

13 dage tidligere end medianen

- Ser vi på ekstremerne, var det tidligste tidspunkt den 11. april 2016, mens det seneste var den 14. juni 1992. Medianen (altså dagen hvor halvdelen af årene er senere og halvdelen tidligere) er den 26. maj. Vi er i år altså 13 dage tidligere end medianen, oplyser Martin Stendel.

LÆS OGSÅ: Afsmeltning sprænger vejrmodeller

Klimaforskeren uddyber, at selvom smeltesæsonen er begyndt relativt tidligt i år, så er det svært direkte at knytte til det klimaforandringerne:

- Ser man på data fra alle 40 år, er der en svag tendens til en tidligere begyndelse af afsmeltningen, cirka tre døgn per 10 år. Men variabiliteten fra år til år er meget stor på grund af forskellige vejrsituationer, tidsserien er stadigvæk for kort for at lave et udsagn og vores definitionen af, hvornår smeltningen begynder, har selvfølgelig også en effekt, oplyser Martin Stendel.