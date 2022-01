Kassaaluk Kristensen Lørdag, 01. januar 2022 - 13:24

I årets mest læste artikler figurerer status på coronavirus, smittespredning og restriktioner.

Men det er en artikel om noget andet end corona, som flest læsere har klikket på og taget sig tid til at læse.

Og det er artiklen om Qarsoq Høegh-Dam, som var Siumuts stemmesluger til valget til Inatsisartut i april 2021, og som stod til at få en plads i Inatsisartutsalen som medlem. Sermitsiaq.AG kunne den 14. april 2021 fortælle, at Qarsoq Høegh-Dam er dømt for besiddelse af hash først i kredsretten den 7. oktober 2019 og senere i landsretten, og er dømt til at betale 1.500 kroner samt en tillægsbøde på 4.000 kroner for besiddelse af 49 gram hash, som han også fik konfiskeret. Sagen er anket.

Læs eller genlæs artiklen her: Siumut-stemmesluger dømt i hash-sag

Corona, corona og corona

De næste otte artikler på top ti listen af mest læste i 2021 omhandler alle coronavirus. Blandt andet artiklen om risiko for smittespredning i Nuuk, som blev bragt den 27. maj 2021.

Men også restriktioner i forbindelse med pandemien har trukket flere læsere med sig. Som Hele landet underlægges restriktioner, som blev bragt den 5. december 2021.

Ligdel i Ilulissat

Som nummer ti på listen ligger artiklen, der omhandler en makaber sag, der udspillede sig i Ilulissat i oktober. I starten af oktober blev en ligdel fundet i forbrændingsanlægget i Ilulissat, og der blev igangsat en massiv efterforskning der resulterede i, at to personer blev sigtet i forbindelse med sagen.

Medarbejderen i forbrændingsanlægget kunne senere oplyse til politiet, at vedkommende havde troet, at det var en del af en mannequin-dukke, der var blevet fundet i første omgang.

Du kan læse eller genlæse artiklen her: Troede ligdel var fra mannequin-dukke

Artiklen var også næstmest læste artikel i oktober.

Sidst politiet oplyste om sagen pågik efterforskningen endnu. Sagen er endnu ikke berammet i kredsretten, og det er ikke oplyst, om de sigtede erkender sagens omstændigheder.