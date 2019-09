Her er årets mest gakkede forskningsprojekter

Videnskab.dk Tirsdag, 17. september 2019 - 16:32

En række forskere har netop modtaget en pris, der kaldes Ig Nobel, fordi deres forskning har potentiale til at få os til at le – og derefter måske tænke.

Prisen gives hvert år for »at fejre det usædvanlige, ære det fantasifulde - og anspore folks interesse for videnskab, medicin og teknologi.«

Det skriver Videnskab.dk.

De prisvindende forskere har blandt flere ting forsket i, om franske postbudes højre og venstre testikel har samme temperatur, hvor meget 5-årige børn savler i løbet af en dag, hvilken kropsdel, der føles bedst at klø på, og hvorfor vombatter skider firkantede lorte?

Under bæltestedet

Og i Ig Nobelprisens ånd starter vi under bæltestedet:

Franske postbudes venstre testikler er varmere end deres højre, men kun når de har tøj på, konkluderer forskerne Roger Mieusset og Bourras Bengoudifa, efter at de har lagt termometre ned i otte postbudes underbukser.

Undersøgelsen af testiklers temperaturer er årsagen til, at forskerne har fået dette års Ig Nobelpris i anatomi.

Om resultatet kan overføres til danske gennemsnitsmænd må stå hen i det uvisse, for kun 8 franske postbude og 11 franske postarbejdere har deltaget i forsøget.

En af forskerne bag studiet, Roger Mieusset, har i øvrigt opfundet opvarmede bukser til mænd - bukserne skal angiveligt fungere som en form for prævention, skriver The Guardian.

Kløen kortlagt

Et andet forskerhold, der har modtaget Ig nobels fredspris, har kortlagt, hvor stort velbehag man får ud af at klø forskellige steder på kroppen.

Her lød konklusionen, at anklerne er mest lindrende at klø, ryggen er på andenpladsen, og underarmen er det tredje mest behagelige kropsdel at klø på.

»Det har længe fascineret mig, hvorfor det føles så 'bloody' dejligt at klø,« siger en af forskerne Francis McGlone fra Liverpool John Moores University til CNN.

Mening med galskaben

Fjollet, tænker du måske, men ifølge forskeren er der mening med galskaben:

»Folk griner altid af kløe, men kronisk kløe er ødelæggende. Folk med kronisk kløe vil klø, til det begynder at bløde, fordi smerten er at foretrække frem for kløen,« siger Francis McGlone.

Forskerne håber, at deres kortlægning af kløe forskellige steder på kroppen på sigt kan føre til udvikling af nye lægemidler mod kronisk kløe.

Af andre kuriøse forskningsprojekter, som løb med en pris, kan nævnes en bleskifte-maskine, hvorfor vombatter skider firkantet, og hvilket lands penge, der er mest beskidte.