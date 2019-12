Årets medarbejdere i Maniitsoq: Skaber udvikling og god stemning

Redaktionen Søndag, 22. december 2019 - 12:56

Hvert år kårer Qeqqata Kommunia to årets medarbejdere i Maniitsoq, én medarbejder i centraladministrationen og én medarbejder på en af de decentrale kommunale arbejdspladser for eksempel skoler og børnehaver.

Årets medarbejder i centraladministrationen blev konsulent Mette Scharling Laursen.

Mette Scharling Laursen blev ansat 1. januar 2019. Siden hun begyndte, at arbejde har hun skabt god stemning.

- Hun har skabt nære relationer og samarbejdsrelationer og skaber trivsel for børn. Hun hjælper og stimulerer, er ekstrem dygtig, og alle er velkomne på hendes kontor, og er altid klar til at hjælpe. Hun er den første der kommer og den sidste der går, til trods for at jobbet er for to personer, hedder det i begrundelsen.

Årets medarbejder i år 2019 fra den decentrale kommunale institution blev støtteperson for voksne i eget hjem Birthe Egede.

- Birthe Egede blev ansat 1. oktober 2001 som støtteperson og senere som halvtids holdleder og støtteperson. Hun har altid ønsket, at arbejdspladsen skal være et godt sted at være i og har villet skabe resultater ved udvikling af arbejdspladsen. Hun har en god kommunikationsevne og er god til at skabe sociale relationer, hedder begrundelsen her.