Her er årets Kvinde 2021

Merete Lindstrøm Tirsdag, 01. marts 2022 - 13:10

Når en mor rives væk fra familien, er det et tab der er svært at lære at leve med. Især når børnene er små. Diinaaraq (Nuka) Josefsen trådte til, da hendes søster omkom ved en ulykke med to af sine fire børn i 2003. Hun overtog ufortrødent opdragelsen af de to efterladte børn, og gav dem et trygt og omsorgsfuldt hjem.

- Den dag i dag føler vi os hjemme, når vi kommer hjem til hende. Hun er hjælpsom og giver hjerterum til folk der har brug for et tag over hovedet – også selvom hun er træt. Hun er et godt forbillede for os alle.

Sådan forklarer Ellen-Birthe Josefsen sin nominering af Diinaaraq.

- I Arnanut er vi enige om, at kvinder som Diinaaraq (Nuka) Josefsen, som træder til i nøden, er en af de daglige helte der findes over hele landet. De fortjener at blive hyldet for deres uselviske handlinger til gavn for børnene, sådan skriver komiteen i Arnanut, Paornánguaq Kleist og Linda Rachlitz, i begrundelsen for valget.

Arnanut modtog ni indstillinger til Årets Kvinde 2021.

