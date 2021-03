Jette Andersen Mandag, 01. marts 2021 - 14:12

- Esther har utrætteligt i mange år arbejdet frivilligt med skuespil og børn i Ilulissat. Selvom hun ikke er uddannet skuespiller, lærer hun fra sig og syr tøj til dem, til stor glæde for børnene. Hun har endda sørget for, at børn kom til venskabsbyen Fredericia og vise Anngannguujuk frem.

Sådan skrev Ane Lone Bagger blandt andet i sin nominering til Årets Kvinde. På Arnanut er vi enige om, at frivilligt arbejde med børn, har stor betydning for et helt samfund, og kårer Esther Iversen til Årets Kvinde 2020.

Den 56-årige tandtekniker, der nu arbejder som tolk på sygehuset, bor i Ilulissat sammen med sin partner gennem 33 år, Ole Schmidt og deres tre voksne sønner, Steffen, Ville og Herman.

Det er en rørt og følelsesladet Esther, som Arnanut får fat på gennem telefonen, da hun har fået overrakt blomster og diplom af sin lillesøster, Ane Lone Bagger.

Esther sidder intetanende i sit hjem i Ilulissat, da Ane Lone, der har Arnanut med på Facetime, banker på hos sin storesøster og ønsker hende tillykke med titlen som Årets Kvinde 2020.

- Hvorfor dog det, spørger hun lettere chokeret og ligner en, der ikke kan rykke sig ud af pletten.

Alle til stede bliver rørte, inklusiv hendes lillesøster.

- Jeg var meget rørt og glad på Esthers vegne, siger Ane Lone Bagger. Du kan læse mere om Esther Iversen i det nye Arnanut.