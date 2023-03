Paornánguaq Kleist Onsdag, 01. marts 2023 - 08:41

Naja Lyberth har stået frem efterhånden mange gange, for at fortælle sin historie. En historie om at ”staten tog hendes mødom”, da hun som 14-årig fik sat en spiral op, som del af statens familieplanlægningskampagne i årene 1966-1970.

Hun fortalte første gang om det til AG i 2019, og igen i 2021 til Arnanut (læs artiklen på side 20-23). Siden kom hele fortællingen om spiralkampagnen ud som podcast i DR, en dokumentar i BBC mv. Omkring 75 andre lande har fået viden om spiralkampagnen.

Al dette førte til politisk årvågenhed, og en beslutning om at igangsætte en uvildig undersøgelse af opsætning af spiraler fra 1960-1991.

For den mod og åbenhed hun udviste nominerede Amalie Zeeb fra Sisimiut Naja Lyberth, da ARNANUT efterlyste nomineringer til Arnatsialak - Årets Kvinde 2022.

”Hun har med styrke lavet et stort arbejde for at hjælpe andre kvinder, som led. Hun tav ikke om spiralkampagnen. Hun er en kvinde der skal hædres.” Sådan skrev Amalie Zeeb, som forklaring på hvorfor hun nominerede Naja Lyberth. Argumentet flugtede med Arnanuts krav om at årets kvinde skulle gå til en, som havde gjort noget specielt for andre kvinder i Grønland, og komiteen for kåringen skriver bl.a.:

”Ved at stå frem, og fortælle om en svær historie igen og igen, for at sikre at det ikke bliver glemt og gemt væk er en stærk bedrift, der bør hyldes. Arnanut kårer derfor Naja Lyberth til Arnatsialak 2022.”

Læs mere om kåringen og selve artiklen, der var udgangspunkt for DR’s podcastserie ”Spiralkampagnen” i den nye udgave af Arnanut - nr. 79.

