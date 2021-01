Årets Future Greenland aflyst

Kassaaluk Kristiansen Fredag, 22. januar 2021 - 09:35

Grønlands Erhvervs planer om at holde konferencen Future Greenland i maj 2021 udsættes nu til næste år.

Det oplyser GE i en pressemeddelelse.

GE´s direktør Christian Kjeldsen har ellers været optimistisk i forhold til at afholde konferencen. Så sent som 3. januar bekræftede han, at der fortsat var tro på at arrangementet skulle holdes i dagene 18.-19. maj i år, men nu udsættes den til dagene 17.-18. maj 2022.

- Grønlands Erhverv vurderer, at der ikke er udsigt til væsentligt ændrede forhold vedrørende restriktioner og vaccinationsplaner i forbindelse med Covid-19, og at de nuværende restriktioner vil være en hindring for en god afvikling af konferencen, lyder forklaringen.

Arrangementet, der afholdes hvert andet år i Nuuk plejer at have omkring 400 deltagere fra både Grønland og udlandet.

Restriktioner vedrørende indrejse og forsamling er forlænget af Naalakkersuisut frem til 30. april 2021, og vurderes løbende.

Fysiske møder vigtige

Grønlands Erhverv forklarer i en pressemeddelelse, at det er vigtigt at en del af værdien af Future Greenland er muligheden for at mødes med folk og indgå i dialog.

- Det kan ikke opnås med en virtuel konference, som ellers kunne være et alternativ. Endvidere skal en Future Greenland konference være en konference for hele Grønland, men det giver de gældende rejserestriktioner og forbud mod at deltage på tværs af kommunegrænser ikke mulighed for, lyder det.

GE havde allerede meldt en del navne ud, som skulle have deltaget i årets konference. Ud over højtprofilerede grønlandske politikere var tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og den tidligere svenske statsminister Carl Bildt sammen med direktøren for Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, nogle af oplægsholderne.

Årets titel for konferencen ”En ny vækstdagsorden: Hvad skal der til – fra vision til handling?” flyttes til næste år. Samme oplægsholdere holder oplæg til næste års konference, oplyser GE, der dog samtidig tager forbehold for at tage andre relevante emner op, som kan opstå i det kommende års tid.