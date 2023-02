Årets første fiskerimøder afholdt

Redaktionen Lørdag, 04. februar 2023 - 10:45

Der var mulighed for at lægge låg på den kølige luft mellem Naalakkersuisut og fisker- og fangerorganisationen KNAPK, som opstod hen mod slutningen af årets sidste år på grund af den opståede krisesituation for fangererhvervet, da formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit, og Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Tobiassen, Siumut, afholdte årets første møde med KNAPK 17. januar. Under mødet blev der behandlet temaer som indhandlingspriser for fisk og den kommende fiskerilov.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Efterfølgende holdt KNAPK møde med de to lokale fisker og fangerforeningerne i Sisimiut den 27. januar, hvor de samme emner skabte ophedet debat hos de mange fremmødte fiskere.

Det første møde

Under årets første møde mellem Naalakkersuisut og KNAPK, fremlagde fisker- og fangerorganisationen deres fornyede organisationsstruktur og de nuværende indhandlingspriser for fisk, og hvilke tanker sammenslutningen har for de fremtidige indhandlingspriser.

