Årets bedste film er fundet

Merete Lindstrøm Mandag, 26. april 2021 - 07:33

For første gang i ti år modtog en dansker natten til mandag dansk tid en Oscar for Bedste Internationale Film, da Thomas Vinterberg blev tildelt en statuette for filmen "Druk".

Selv om det er et par timer siden, at filminstruktøren ved 2-tiden dansk tid fik statuetten, har han endnu ikke helt forstået det. Det siger han ved 7-tiden til Ritzau.

- Det var vildt, lige da det skete, og der handler det meget om at huske en tale. Jeg er ret bevæget over at have vundet denne her, siger han.

"Druk" er flere gange blevet hædret internationalt. Blandt andet blev det til fire statuetter ved European Film Awards - det europæiske svar på oscaruddelingen.

Dedikerede Oscar til sin datter

Thomas Vinterberg er dog ikke i tvivl om, at nattens pris er den største, han er blevet tildelt for filmen.

Han fortæller, at der gik mange tanker igennem hans hoved, da filmen blev annonceret som vinder.

- Jeg dehydrerede på meget kort tid. Jeg tænkte, at nu skal jeg huske at takke alle - hvilket jeg ikke er helt sikker på, jeg gjorde, siger Vinterberg.

Han tænkte også på sin datter Ida Maria, som han mistede i en trafikulykke i Belgien, kort efter at optagelserne til filmen var begyndt.

Vinterberg dedikerede sin takketale til Ida Maria, der skulle have medvirket i filmen, som er optaget på hendes gymnasium:

- Det betød alt, at jeg kunne dedikere den til hende. Hun er en uadskillelig del af denne her film.

- Den her hæder og kærlighed, den her film har fået, er på en eller anden måde med til at ære hendes minde, og det betyder meget for mig lige nu, siger filminstruktøren.

Var i tvivl om filmen

Det er Danmarks første statuette i kategorien siden 2011, hvor Susanne Biers film "Hævnen" vandt.

Bier brugte det til for alvor at få foden inden for hos producenterne i Hollywood. I første omgang vil Vinterberg dog bare nyde prisen.

- Jeg skal foreløbigt bare nyde at have lavet en film, som var meget skæv og besynderlig i sit udgangspunkt.

- Tobias (Lindholm, der også er manuskriptforfatter, red.) og jeg sad og tænkte, om det nogensinde kunne blive til noget. Og nu har den så ramt verden med en Oscar.

- Den oplevelse vil jeg tage med mig i posen, når jeg skriver det næste, siger han.

Thomas Vinterberg var også nomineret i prisen Bedste Instruktør. Den blev dog tildelt Chloé Zhao, som har instrueret filmen "Nomadland".

Mere hæder til dansk film

Statuetten for Bedste Internationale Film var dog ikke den eneste hæder, der tilfaldt Danmark ved nattens prisuddeling.

Den danske filmklipper Mikkel E.G. Nielsen modtog således som den første dansker nogensinde prisen for Bedste Klipning i filmen "Sound of Metal".

Det fjerde danske islæt til nattens prisuddeling var den amerikanske kortfilm "The Letter Room", der er instrueret af danske Elvira Lind.

Det var dog filmen "Two Distant Strangers", som løb med prisen for Bedste Kortfilm.