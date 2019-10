Efter årelang debat: Nu skal alle jollefiskere have en kvote

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 25. oktober 2019 - 13:34

Det er i forbindelse med et beslutningsforslag fra Siumuts Henrik Fleischer, at Naalakkersuisut løfter sløret for, hvad den langsigtede strategi inden for fiskeriet er.

- Naalakkersuisut kan umiddelbart se en række fordele i en regulering, hvor man opererer med faste kvoteandele til de enkelte fartøjer, står der i notatet, hvor der henvises til, at man har haft gode erfaringer i det kystnære fiskeri efter rejer samt hellefisk med fartøjer over seks meter i Nordgrønland.

Slut med olympisk fiskeri

- Omvendt er det problematisk med en regulering, hvor en masse mindre joller fisker olympisk på en fælleskvote, og hvor adgangen til at komme ind i det fiskeri er mere eller mindre frit, understreges det i svarnotatet.

Naalakkersuisut begrunder sin strategi med, at det overordnede mål ”er størst muligt langsigtet samfundsøkonomisk udbytte af fiskeriet på et bæredygtigt grundlag”.

- Det kan man blandt andet opnå ved at skabe sammenhængende, stabile rammebetingelser, der reducerer usikkerheden go dermed skaber et attraktivt investeringsklima til gavn for videreudviklilng af fiskeriet. Dette for at gøre det muligt at stille sikkerhed for investeringer og fremme et effektivt fiskeri, så erhvervet kan vedligeholde og forny en moderne fiskeriflåde, lyder begrundelsen.

Beslutningsforslaget

Svarnotatet baserer sig på et beslutningsforslag, hvor Henrik Fleischer gerne ser, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over fordele og ulemper ved indførelsen af en mindstelængde på joller med kvoteandel brugt i erhvervsmæssigt fiskeri på 9 meters længde over alt med en 12 års overgangsperiode.

Naalakkersuisut tilslutter sig beslutningsforslaget og vil udarbejde den efterlyste redegørelse, oplyses det. Forslaget skal førstebehandles den 6. november i Inatsisartut.