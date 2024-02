Et år med ny hjemløsestrategi: Ingen tiltag er blevet implementeret

Julia Aka Wille Fredag, 02. februar 2024 - 08:32

Naalakkersuisuts hjemløsestrategi har rundet et år. En ambitiøs strategi, der, med forfatternes egne ord, skal arbejde med at forebygge hjemløshed i bred forstand.

Det er strategiens formål, at indsatser der kan forebygge hjemløshed styrkes, og at der »arbejdes på at styrke det strukturelle og organisatoriske udgangspunkt for at hjemløshed opstår og forebygges«.

I 2023 var det prioriteret at finde akutte boliger til borgere samt at oprette et såkaldt Housing First-projekt i Nuuk, hvor der er flest hjemløse borgere i landet.

Derudover skulle der arbejdes på et traumecenter samt et videnscenter om hjemløshed.

Men hvor langt er arbejdet skredet frem i det seneste år?

Ikke særlig langt, hvis man spørger lektor og centerleder af Ilisimatusarfiks Center for Arktisk Velfærd, Steven Arnfjord. Han har sammen med et forskerhold fra Ilisimatusarfik i slut 2022 udgivet Grønlands første officielle hjemløsetælling, som danner grobund for Naalakkersuisuts strategi.

Af de otte tiltag, som Naalakkersuisut har sat sig for i 2023, har du så set dem blive implementeret?

– Ikke endnu, men det er også utrolig svært at få gang i et Housing First-tiltag.

