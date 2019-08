Aalborg vil skaffe ledige job i Nuuk

Jesper Hansen Fredag, 30. august 2019 - 16:30

Jobcentret i Aalborg skal i fremtiden hjælpe med at løse manglen på arbejdskraft i Kommuneqarfik Sermersooq.

Det fortæller Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen.

Helt konkret vil Kommuneqarfik Sermersooq få en fast kontakt på jobcentret, der inden for 24 timer kan fortælle, om man har kontakt med personer, med lige nøjagtig de kvalifikationer, der er brug for. Det er en ordning, som den nordjyske kommune også tilbyder de store virksomheder i Aalborg-området.

Kastrup-Larsen peger især på arbejdskraft i byggesektoren og akademiker-området, hvor Aalborg kommune kan hjælpe med at skaffe arbejdskraft til Grønland

- Vi er i forvejen i tæt kontakt med de mange jobsøgende akademikere, som bliver udklækket på Aalborg Universitet – og jeg er sikker på, at nogle af dem kan tænke sig et job i Grønland med alle de muligheder og oplevelser, det giver.

Grønlændere hjælpes hjem

Borgmesteren vil også gerne give en særlig hjælpende hånd til grønlændere bosat i Aalborg, som har lyst til at bruge deres uddannelse og erfaringer i Grønland. Kommunen har gennem flere år haft et særligt program i byens job- og integrationshus, hvor man hjælper grønlændere i gang med enten job eller uddannelse.

Aftalen med Kommuneqarfik Sermersooq kom i stand i forbindelse med de netop overståede AalborgDage i Nuuk, hvor hele kommunens magistrat (svarer nogenlunde til udvalgsformænd i Grønland) deltog sammen med repræsentanter for det nordjyske erhvervsliv og ikke mindst Aalborg Symfoniorkester, der gav flere koncerter i Nuuk for et publikum, der bestemt ikke er vant til at høre symfoniorkestre.

AalborgDage i Nuuk, der holdes hvert andet år, er resultatet af mange års venskabssamarbejde mellem Aalborg Kommune og Kommuneqarfik Sermersooq.

Grønt testcenter

Det er Thomas Kastrup-Larsens håb, at samarbejdet også kan føre til et såkaldt grønt testcenter i Nuuk.

- Vi arbejder på at lave et grønt testcenter i Aalborg, hvor 400 forskere på universitetet arbejder med alle mulige former for grøn energi. Mange af de grønne energiformer kan også bruges i Arktis, så det vil være fornemt, hvis testcentret kan få en filial i Nuuk, hvor de nye energiformer kan testes under barske klimaforhold med både vind og kulde, siger borgmesteren og peger på nye energiformer som brændselsceller, men også sol, vind og geotermisk energi, som byder på nye muligheder for grøn omstilling i Grønland.

Testcentret for fortsat på idestadet, så borgmesteren kan endnu ikke sige, hvornår det bliver realiseret.

Venskabsskoler

Et andet og mere konkret resultat af AalborgDage i Nuuk er, at man har vedtaget, at den kommende nye midtbyskole i Nuuk med forventet 1200 elever skal være venskabsskole med en ny skole med plads til 1.000 elever, som Aalborg Kommune er ved at bygge i Nørresundby.

Thomas Kastrup-Larsen, der har været borgmester i Aalborg siden 2014, har efterhånden været i Grønland adskillige gange – og mødet med både den grønlandske natur og det grønlandske folk har gjort stort indtryk på ham.

Enestående venskabsaftale

- Den her venskabsaftale med Kommuneqarfik Sermersooq er noget helt enestående. Når vi er i Grønland, får vi en fantastisk modtagelse – ikke alene som politikere, men også på det menneskelige plan.

- I år var jeg blandt andet på en dejlig morgenløbetur med viceborgmester Ujo Petersen, der viste sin by frem fra sin bedste side. Han er en god og hurtig løber, som jeg dårligt kunne følge med. Men han er også en god fortæller, der fortalte mange spændende historier om den grønlandske hovedstad. Det er et godt eksempel på, at det politiske samarbejde også fungerer på det menneskelige plan, siger Thomas Kastrup-Larsen.