Aaja: Stort behov for børnehuse

Tirsdag, 14. september 2021 - 12:31

Hvis et barn har været udsat for overgreb skal det kunne få hjælp i et såkaldt børnehus.

I børnehuset skal alle myndigheder være repræsenterede, så barnet ikke skal møde politiet et sted, socialforvaltningen et andet og sundhedsvæsenet et tredje.

Folketingsmedlem fra Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, mener, at Folketinget bør bevilge penge til et pilotprojekt.

Projektet kan tage udgangspunkt i en islandsk model med et såkaldt en-dørs-princip:

- Det betyder, at barnet og familien kun skal henvende sig ét sted, hvor fagfolk både fra politiet og retterne, et dansk ansvarsområde i Grønland, sundhedsmyndighederne og socialforvaltningen, som er grønlandske myndigheder, kan stå sammen og hjælpe de her børn og familierne, sagde Aaja Chemnitz Larsen under førstebehandlingen af den danske finanslov torsdag i sidste uge.

Kan sikre beviser i overgrebssager

Hun mener også, at børnehuse kan være med til at sikre beviser i sager om overgreb:

- Helt konkret ser vi, at der er rigtig mange sager, der bliver afvist på grund af manglende beviser i sager om seksuelle overgreb, og vi mener, at børnehusene kan være med til at styrke indsamlingen af beviserne i de her sager.

- Det kan være med til at skabe trygge rammer i forhold til videoafhøring af børn, som i dag foregår forskellige steder, og det kan også være med til at sikre, at der er behandling til barnet – alt sammen et og samme sted, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

Penge til branding

Udover børnehuse talte Aaja Chemnitz Larsen også for, at Danmark bør tage del i indsatsen med at brande Grønland som turistland, når de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat står færdige.

- Visit Greenland kigger ind i at skulle lave en markedsføringskampagne, og der er ingen tvivl om, at Grønland har et ansvar, men vi mener sådan set godt, at man kan samarbejde, også med Folketinget, om at være med til at bidrage med en del af den markedsføringsindsats, som der er brug for, sagde Aaja Chemnitz Larsen.