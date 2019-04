Aaja: Stærkt kritisabelt man ikke har forberedt sig på flygtninge

Walter Turnowsky Søndag, 28. april 2019 - 08:27

Kort før påske modtog Grønland sin første flygtning.

Men selvom Naalakkersuisut har kendt til sagen i over to år og været involveret i behandlingen af den, så skete det uden offentlig og politisk debat. Og det er dybt uansvarligt, mener IA's folketingsmedlem, Aaja Chemnitz Larsen.

- Så vidt jeg kan se, har man sat en masse ting i gang uden at man overhovedet har drøftet det i grønlandsk politik, siger hun til Sermitsiaq.AG.

- Man har ikke sikret sig, at der overhovedet er politisk opbakning til at Grønland skal tage imod flygtninge.

Kræver integration

Personligt går Aaja Chemnitz Larsen (IA) ind for, at Grønland skal tage imod et mindre antal flygtninge. Det meldte hun faktisk allerede ud for fire år siden. Men det skal ske efter en grundig forberedelse, mener hun.

- Vi skal sikre, at der sker en god integration. Kun på den måde kan vi sikre, at opholdet i Grønland bliver en god oplevelse både for flygtningen og for os selv, siger hun.

Derfor mener hun, at man bør have en integrationslovgivning på plads hurtigst muligt - samt at det allerede burde være sket.

- Det er stærkt kritisabelt, at man tager imod den første flygtning uden overhovedet at have diskuteret integrationen, siger hun.

Boliger og sprog

Kommuneqarfik Sermersooq har kritiseret, at man faktisk ikke har lovhjemmel til at hjælpe en flygtning med bolig eller ydelser.

Aaja Chemnitz Larsen (IA) er enig i, at det er blandt det ting, der skal på plads.

- Vi må diskutere, hvad det betyder at tage imod flygtninge. Kommer de foran i boligkøen, samtidig med at vi har hjemløse på gaden? Hvordan sikrer vi, at de lærer sproget?

- Hvis vi vil tage imod flygtninge, så kræver det, at vi tager imod dem på en værdig måde.