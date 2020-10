Aaja: Pas på med at fejre aftale for tidligt

Thomas Munk Veirum Fredag, 30. oktober 2020 - 07:52

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) er glad for, at der endeligt er lavet en aftale om servicekontrakten på Pituffik:

- Det er fint, at man har brugt momentum op til det amerikanske præsidentvalg til at få lukket aftalen, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: USA og Grønland indgår aftale om Pituffik

Torsdag kom det nemlig frem, at Naalakkersuisut efter årelange forhandlinger har indgået en aftale med USA om vilkårene for et nyt udbud af servicekontrakten på Pituffik.

- Noget af det jeg bemærker, og som har været vigtig for IA hele tiden, det er, at det bliver et dansk/grønlandsk selskab (der skal have kontrakten, red.). Det er det, vi har kæmpet for i seks år, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Frygter for detaljerne

Folketingspolitikeren har fulgt sagen tæt gennem flere år, og selvom hun er tilfreds med, at der er lavet en aftale, så har hun også forbehold:

- Man kan risikere, at man har skyndt sig for meget og ikke har styr på detaljerne, siger hun.

Som folketingsmedlem er Aaja Chemnitz Larsen blevet orienteret om aftalen, og hun stiller spørgsmålstegn ved, om aftalen reelt kommer til at betyde større indtægter til Grønland.

Mulighed for tolkning

Ifølge aftalen skal det vindende selskab have fysisk tilstedeværelse og ledelse i Grønland, og det skal gøre brug af grønlandsk arbejdskraft, lærlinge og praktikanter.

- Det kan man jo godt tolke, som noget der bliver etableret, og som slet ikke i realiteten er et grønlandsk selskab, siger Aaja Chemnitz Larsen og fortsætter:

- Man kunne godt skabe et fysisk kontor, og have en ledelse, der arbejdede i Grønland, og på den måde omgå det politisk ønske om, at det er et dansk/grønlandsk selskab, der har kontrakten, frygter Aaja Chemnitz Larsen.

Ifølge den danske udenrigsminster Jeppe Kofod er der dog ikke tvivl om, at de nye kriterier for udbuddet vil sikre større udbytte af servicekontrakten på Pituffik til Grønland.

- Kriterierne er langt bedre, og lavet efter de prioriteter, at vi skal sikre, at kontrakten kommer på grønlandsk/danske hænder, siger Jeppe Kofod til Sermitsiaq.AG.