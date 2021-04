Aaja: Ministersvar er udtryk for fnidder

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 20. april 2021 - 13:54

De har fået en undskyldning af den danske stat, men skal eksperimentbørnene også have en økonomisk kompensation. Det spørgsmål jagter det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen fortsat at få svar på.

Men udsigten til at få en klar udmelding fra statsminister Mette Frederiksen fortonede sig mandag, hvor statsministeren efter flere ugers betænkningstid sendte dette kortfattede svar:

- Jeg skal anmode om, at spørgsmålet stilles til social- og ældreministeren som den ansvarlige minister.

Aaja er ikke imponeret

Om det er udtryk for, at sagen er en varm kartoffel for den danske regering, er uvis, men Aaja Chemnitz Larsen er ikke imponeret over, at der skulle gå fire uger med at formulere svaret.

-Det er desværre spild af tid. Ikke mindst for eksperimentbørnene. Når der er valg i Grønland sættes alt i stå. Det er ærgerlig Christiansborg-fnidder, at mit spørgsmål ikke blot sendes til det rette ministerium, og der gives en intern besked om det. Det kunne have sparet os alle megen ventetid, siger Aaja Chemnitz Larsen til Sermitsiaq.AG.

Folketingsmedlemmet pointerer, at Social- og Ældreministeren langt fra er det oplagte ministerium at stille spørgsmålet til.

Købt sig tid

- Jeg har nu sendt det samme spørgsmål til Social- og Ældreministeren, og jeg har en klar forventning om, at eksperimentbørnene får deres kompensation, fastslår Aaja Chemnitz Larsen, der tilføjer:

- Regeringen har i hvert fald købt sig tid til at få det afklaret.