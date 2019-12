Aaja: Mindre snak om selvstændighed og mere om velfærd

Walter Turnowsky Onsdag, 18. december 2019 - 15:39

Inuit Ataqatigiit gør selvfølgelig stadig ind for selvstændighed, men vi bør fokusere mere på de problemer vi ser i Grønland i dag. Sådan lød Aaja Chemnitz Larsens budskab under gårsdagen udførlige debat om Grønland og USA i Folketinget i går.

- Mange grønlandske politikere vælger at bruge 90 % af tiden på at diskutere selvstændighed for Grønland og 10 % på at diskutere velfærd for befolkningen i Grønland. Inuit Ataqatigiit vælger det omvendte. Vi ønsker at bruge 90 % på at diskutere velfærd og en styrket økonomi for borgerne i Grønland for derved skabe et godt og stærkt grundlag for fremtiden, sagde hun fra talerstolen.

Efterlyser hjemtagelse af områder

- Og der er nok at tage fat i. Vi ser en kommende velfærdskrise i Grønland; stigende ulighed, fraflytning fra Grønland og en utilstrækkelig social indsats. Paradoksalt nok har Grønlands økonomi nærmest ikke været bedre på grund af gode internationale priser på fisk og rejer. Helt konkret har ressourceafgiften på rejer medført en forøget indtægt på få år på knap 400 millioner kroner, mens borgerne derimod oplever stadig sværere levevilkår. Borgerne oplever ikke det nødvendige velfærdsløft.

Og selvom det var en debat i Folketinget rettede hun skytset mod Naalakkersuisut.

- Derfor klinger det også hult når Siumut og de andre partier i Naalakkersuisut ønsker selvstændighed og statsdannelse, men ikke styrker vores selvbestemmelse indenfor selvstyrets rammer. Det er politisk stilstand, hvor vi kun kan pege fingre ad os selv, lyder hendes bredside.